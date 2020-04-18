17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Дарья Повереннова сделала селфи с котиком и рассказала, как проходит ее карантин: «Буся уже офанарела от присутствия хозяев 24 часа в сутки 7 дней в неделю на протяжении месяца!.. Несмотря на все возможные активности: бег, английский, фортепиано, шахматы, коучинг-сессии, чтение, готовка, сериалы, новости в интернете, инстаграм, общение с друзьями по телефону, Zoom-сессии, домашние хлопоты, провальные попытки устроить маникюрный селфи-кабинет, нанесение макияжа с утра; — дни стали короткими и похожими один на другой. У вас так же? Даже если у меня не запланирована видео связь, я делаю легкий макияж. (Медитирую таким образом.) И каждое утро думаю: "А вдруг сегодня вечером организую прямой эфир?" Но он не организовывается, пока».
Елена Летучая похвасталась оригинальной деталью чаепития — самоваром.
Ольга Бузова показала фото с романтического ужина: «В жизни нужно в первую очередь научится радоваться мелочам... ведь маленькие радости складываются в большое счастье. Любите и будьте любимы... мы сами создаем свою атмосферу».
Анастасия Костенко показала фото с мужем, он в свою очередь сделал снимок с ней и дочерью — семья старается привнести спорт в свою жизнь.
Криштиану Роналду показал милое видео с сыном:
Наталья Подольская скучает по лету: «Ёу, архивы».
Кристина Асмус показала фото с празднования дня рождения: «Фантастически нежный и вкусный был торт!!! Еще и кожу увлажняет хорошо».
София Ротару почтила память мамы: «Сегодня моей Маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе... Светлая память».
Саша Бортич показала милое фото с бойфрендом: «Эй, парень в соседней комнате».
Влад Топалов — попал в кадр вместе с серьезным сыном: «Джентельмены пошли на дело».
Анна Семенович показала забавное фото: «Рыба-поцеловала рыбу. Как жалко, что у меня дома удочки нет. Много рыб у меня в подписчиках?»
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!