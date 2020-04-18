17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова сделала селфи с котиком и рассказала, как проходит ее карантин: «Буся уже офанарела от присутствия хозяев 24 часа в сутки 7 дней в неделю на протяжении месяца!.. Несмотря на все возможные активности: бег, английский, фортепиано, шахматы, коучинг-сессии, чтение, готовка, сериалы, новости в интернете, инстаграм, общение с друзьями по телефону, Zoom-сессии, домашние хлопоты, провальные попытки устроить маникюрный селфи-кабинет, нанесение макияжа с утра; — дни стали короткими и похожими один на другой. У вас так же? Даже если у меня не запланирована видео связь, я делаю легкий макияж. (Медитирую таким образом.) И каждое утро думаю: "А вдруг сегодня вечером организую прямой эфир?" Но он не организовывается, пока».

Елена Летучая похвасталась оригинальной деталью чаепития — самоваром.

Ольга Бузова показала фото с романтического ужина: «В жизни нужно в первую очередь научится радоваться мелочам... ведь маленькие радости складываются в большое счастье. Любите и будьте любимы... мы сами создаем свою атмосферу».

Анастасия Костенко показала фото с мужем, он в свою очередь сделал снимок с ней и дочерью — семья старается привнести спорт в свою жизнь.

Криштиану Роналду показал милое видео с сыном: