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17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ирины Дубцовой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

«С чистого лица, ой, листа! Лохматое постполетное селфи», — пояснила Ирина Дубцова появление фото без макияжа в своем блоге.

«Люблю эксперименты. Супер афро. Поднимает настроение», — поделилась Оксана Федорова.

Татьяна Бабенкова поделилась счастьем: «Так выглядит поцелуй мечты!) И все-таки мечты сбываются, нужно только подождать. С Добрым Утром, девочки и мальчики!!»

Певица Жасмин пожаловалась: «Перед концертом в Петербурге телефон из рук выпустить тоже не получается. Но спорт должен быть по расписанию».

Надежда Оболенцева показала редкое фото: «Красавица Нани Брегвадзе "икона" стиля по версии Hello».

Дима Билан нашел ретро-фото: «У кого из вас есть прошлое, причем заманчиво-ремневое ?))) в общем это #бдсм прошлого века))))»

Анна Хилькевич показала не самое удачное фото Нюши: «Молодым мамочкам всегда есть о чем поговорить и во что поиграть)) да, Нюш?»

Милана Тюльпанова поделилась нежной фотографией с сыном: «Пожелайте нам удачи завтра».

Елена Подкаминская показала фото с детьми: «Пеокоряем Италию, а она — нас».

Юлия Снигирь отправилась в Израиль: «Мимикрирую под местное население. Расскажите мне, куда сходить в Тель-Авиве».

«По дороге на мертвое море», — пояснил Денис Клявер.

Анжелика Варум опубликовала видео из путешествия: «Тель-Авив. Настольный футбол))) Всем хорошего вечера».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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