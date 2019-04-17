17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«С чистого лица, ой, листа! Лохматое постполетное селфи», — пояснила Ирина Дубцова появление фото без макияжа в своем блоге.
«Люблю эксперименты. Супер афро. Поднимает настроение», — поделилась Оксана Федорова.
Татьяна Бабенкова поделилась счастьем: «Так выглядит поцелуй мечты!) И все-таки мечты сбываются, нужно только подождать. С Добрым Утром, девочки и мальчики!!»
Певица Жасмин пожаловалась: «Перед концертом в Петербурге телефон из рук выпустить тоже не получается. Но спорт должен быть по расписанию».
Надежда Оболенцева показала редкое фото: «Красавица Нани Брегвадзе "икона" стиля по версии Hello».
Дима Билан нашел ретро-фото: «У кого из вас есть прошлое, причем заманчиво-ремневое ?))) в общем это #бдсм прошлого века))))»
Анна Хилькевич показала не самое удачное фото Нюши: «Молодым мамочкам всегда есть о чем поговорить и во что поиграть)) да, Нюш?»
Милана Тюльпанова поделилась нежной фотографией с сыном: «Пожелайте нам удачи завтра».
Елена Подкаминская показала фото с детьми: «Пеокоряем Италию, а она — нас».
Юлия Снигирь отправилась в Израиль: «Мимикрирую под местное население. Расскажите мне, куда сходить в Тель-Авиве».
«По дороге на мертвое море», — пояснил Денис Клявер.
Анжелика Варум опубликовала видео из путешествия: «Тель-Авив. Настольный футбол))) Всем хорошего вечера».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram