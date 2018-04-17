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17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Елены Кориковой
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Татьяна Навка продемонстрировала чудеса пластики и баланса: «И снова мячики наши любимые!!!»

Певица Саша Project, уже не раз пострадавшая от действий хирургов и косметологов, выбирает более легкие пути к упругой попе и тонкой талии. А пока — заряжается витаминами в студии красоты: «Дорогие мои) все заметили как я похудела и стала хорошо выглядеть. И решила открыть вам все секреты, как я это делаю! На данном фото, вы видите процедуру (внутримышечное введение, концентрата витамина D) мы живем в мегаполисе, где так мало солнца, а витамин D, участвует во всех обменных процессах нашего организма! В одном уколе месячная доза витамина D!»

Ким Кардашьян похвасталась подтянутыми формами. А Марьяна Спивак — напугала разными образами: «Все женщины немножко Дездемоны. В искаженном зеркале Отелловой ревности... не теряйте себя. Берегите друг друга».

Ольга Орлова поднимает себе настроение играми с любимым псом: «Самый невозмутимый мужчина на свете».

Шэрон Стоун тоже поделилась фотографиями с любимцем.

Джессика Альба показала нежное фото с сыном: «Просто малыш и его мама».

Александр Ревва передал благодарность от дочки своим подписчикам, которые поздравляли ее с днем рождения: «Малышка @amelirevva благодарит всех своих подписчиков за поздравления и желает всем много ЛЮБВИ!!!»

Николай Басков зажег на юбилее Валерии:

Елена Корикова поделилась позитивом: «Солнце никогда не исчезает, просто мы иногда закрываем глаза. Хорошего дня и прекрасного всем настроения!!!»

А Саша Савельева — нежным фото с мужем.

Фото: instagram

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