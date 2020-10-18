17-18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/margaritashor/
Филипп Киркоров и Жасмин взяли с собой на съемки дочерей: Алла-Виктория и Маргарита сфотографировались, пока ждали родителей
Елена Летучая устроила осеннюю теплую фотосессию с мужем Юрием Анашенковым.
Саша Савельева, которая стала мамой в 2020 году, но еще ни разу не показала сына Леона, опубликовала забавное видео с ним, но лицо мальчика не видно. «То чувство, когда ты вместо шведской стенки для сына», — написала певица в Instagram.
Ольга Кабо показала трогательные фото с дочерью Татьяной и сыном Виктором. «Мои самые-самые», — поделилась она эмоция с подписчиками.
Ида Галич, которая находится с мужем в самоизоляции из-за коронавируса, опубликовала забавное видео с маленьким сыном Леоном. «Может показаться, что наш сын смотрит фильм ужасов, но это детская песенка. Я невероятно скучаю! Уже совсем скоро его затискаю», — призналась она, что очень скучает по малышу.
Милана Тюльпанова опубликовала фото с красавицами мамой и бабушкой и сыном и предложила подписчикам угадать, сколько лет исполнилось ее любимым женщинам.
«Але! Я родилась не в очках», — написала в микроблоге Ирина Хакамада и показала, как отдыхает на яхте в Греции.
Валерия готовится к съемкам нового клипа, и для видео она решила получить легкий загар. Для этого она провела некоторое время в купальнике на солнце, а фото показала подписчикам, получив множество комплиментов.
Супруг Валерии Иосиф Пригожин после перерыва вернулся в спортзал и показал часть своего занятия.
Певица Ханна подразнила подписчиков «горячим» фото в платье-сетке со стразами, а Стас Пьеха впечатлил подписчиц брутальным снимком. Актриса Ольга Куриленко похвасталась необычным образом для съемок. «Девушка Бонда» примерила латексный костюм, подчеркнувший ее стройность.
Фото и видео: Instagram Иосифа Пригожина, Валерии, Стаса Пьехи, Ольги Куриленко, Ханны, Маргариты Шор, Ольги Кабо, Елены Летучей, Саши Савельевой, Ирины Хакамады, Миланы Тюльпановой, Иды Галич
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!