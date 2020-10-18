17-18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Филипп Киркоров и Жасмин взяли с собой на съемки дочерей: Алла-Виктория и Маргарита сфотографировались, пока ждали родителей

Елена Летучая устроила осеннюю теплую фотосессию с мужем Юрием Анашенковым.

Саша Савельева, которая стала мамой в 2020 году, но еще ни разу не показала сына Леона, опубликовала забавное видео с ним, но лицо мальчика не видно. «То чувство, когда ты вместо шведской стенки для сына», — написала певица в Instagram.