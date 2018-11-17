17-18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирена Понарошку вспомнила курьезную историю, произошедшую с ней в прошлом году.
У моего Бога отличное чувство юмора. И я сейчас не про Ивана Андреевича 😅 Хотя он к этой поучительной истории имеет непосредственное отношение... Дело было прошлой осенью, когда меня первый раз пригласили на эфир Вечернего Урганта @vecherniy_urgant. Было очень весело, мы мазались соловьиным пометом, а после записи мне предложили делать рубрику в программе! 😱 Короче, вышла я из Останкино с подаренным Иваном Андреевичем букетом и полными штанами эндорфина, адреналина и окситоцина 💐🤤 Обзвонила всех ближних и дальних родственников, чтобы вечером смотрели эфир... Мужу, как ближайшему из родственников, позвонила раз пять с визгами о том, как было классно, какая там душевная команда, как все пишется без дублей и тд и тп. Муж по такому случаю даже пришел домой с цветами 💐 И вот 23.30 на часах, я усадила всю семью на диван перед телевизором, раздала им плакаты с моим именем и лепестки роз, чтобы осыпать ими Мою Великолепизну после просмотра... 👑 И вдруг вижу, что оба букета - от мужа и Ивана стоят в вазах на тумбочке в прихожей, а должны быть в гостиной, – непорядок! Я подрываюсь с дивана под проигрыш группы «Фрукты», хватаю вазы, бегу с ними в гостиную, наступаю на брошенный Серафимом посреди коридора СКЕЙТ, земля уходит из-под ног, я лечу вверх тормашками, разбиваю обе вазы и лежу, как я и хотела, среди лепестков роз... но в луже воды, среди осколков стекла, с отбитым копчиком и эго 🤦🏻♀️ Зато гордыня и тщеславие меня как-то сразу попустили 😇 А Иван Андреевич, к счастью, мне больше букетов не дарил... 😅 #Грехопадение #вГостяхУсказки
Екатерина Волкова рассказала о своей детской мечте: «Большая мечта моего детства стать балериной. Но не сложилось. И как же непросто не навязывать нашим детям свои желания. Но я держусь.... и тихонечко покупаю статуэтки для детского вдохновения». Агата Муцениеце снялась в новом клипе Риты Дакоты, а Анна Хилькевич показала, каким видит папу ее старшая дочь.
Виктория Лопырева впервые побывала в оперном театре в Риме: «Первый раз в Римской опере! Слушаем знаменитую оперу Джакомо Пуччини «Тоска». Поют прекрасно. На сцене разворачивается трагедия, начало которой положила ревность. Как относитесь к ревности и к тем, кто специально вызывает ревность у других в своих корыстных интересах? А сами ревновали когда-нибудь?». А Анастасия Макеева насладилась балетом «Анна Каренина» в Лионе.
Хочу поделиться своими эмоциями с вами😳Я не большой знаток балета ,но малый опыт имею .Я вчера вышла в огромном потрясении от увиденного.Друзья,»обязательно для просмотра» это раздирающий душу в клочья хореография,эмоции артистов и поражающие воображение предельные режимы работы человеческого организма 🙈,драматургия ,работа со светом и экспрессия ,ранимость ,страсть и страх.Решение Сцены падения Анны в бездну и такая натуралистичная поза мертвой Анны в финале ногами вперёд 🙈до дрожи в мышцах,до озноба .Я плакала и испытывала возбуждение ,страх и трепет ,словно рукой дотянулась до ее души и зарыдала вместе с ней.Чувственная и волнующая Анна меня поразила в самое сердце.Должна признаться ,что не люблю эту героиню и играя роль Бетси Тверской в киноленте К.Шахнозарова я перекрестилась ,что Судьба не дала мне жребий сыграть Анну.Я бы не устояла от соблазна сыграть ,а чтоб играть надо любить персонажа или хоть чуть оправдывать.Сам Толстой не любил ее и это сквозит со страниц Книги.И благодаря Б.Эйфману и @lubaandreeva я поняла боль и выбор Карениной.И конечно Каренин свёл меня с ума #eifmanballet #lion #франция #спасибозачудо ❤️🙏🏻
Младшая дочь Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина очень эмоционально отреагировала на снег за окном.
Надя Пескова очень мило поздравила бабушку с днем рождения.
Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву и Максима Галкина с первой годовщиной со дня венчания.
От всей души поздравляю с ДНЁМ ВЕНЧАНИЯ моих дорогих и любимых @alla_orfey и @maxgalkinru !!! Счастья и здоровья вам, вашим прекрасным детям, мира и согласия и достатка в доме! Впервые в жизни был шафером и это незабываемо! Спасибо за честь и доверие! Год пролетел мгновенно! И ещё МНОГАЯ ЛЕТА!!!❤️🙏 #игорьниколаев #аллапугачева #максимгалкин #лизагалкина #гарригалкин @uliaveronika @buinovofficial @alinarodel #галинаюдашкина @gyudashkina @orbakaite_k #клавдияземцова
Любовь Успенская порассуждала о женской сексуальности: «Я считаю, что женщина не должна боятся быть сексуальной в любом возрасте. Берите пример с меня. Ну ничего, что я страшненькая, зато я добрая и веселая».
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
Фото: instagram