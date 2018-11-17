17-18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Лопырева впервые побывала в оперном театре в Риме: «Первый раз в Римской опере! Слушаем знаменитую оперу Джакомо Пуччини «Тоска». Поют прекрасно. На сцене разворачивается трагедия, начало которой положила ревность. Как относитесь к ревности и к тем, кто специально вызывает ревность у других в своих корыстных интересах? А сами ревновали когда-нибудь?». А Анастасия Макеева насладилась балетом «Анна Каренина» в Лионе.