17-18 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Певица Алсу, как обладательница идеальной фигуры, показывает, что иногда может позволить себе и вредную еду. Главное – в меру. «ЗОЖ? Не, не слышали. Как говорит моя мама – «всё, что требует организм – полезно!», — подписала снимок певица.
Дженнифер Лопес на фоне воссоединения с Беном Аффлеком опубликовала трогательное селфи с 13-летней дочерью Эмме от брака с Марком Энтони.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alsou_a/Instagram
Алена Водонаева получила повышение квалификации журналиста в МГУ. Телеведущая также показала свое настоящее имя. В дипломе бывшая участница «Дома-2» записана как Елена.
Леди Гага опубликовала селфи без макияжа. На фото 35-летняя певица выглядит прекрасно.
Нателла Крапивина показывает отель, в котором остановилась в Париже вместе с дочерью Софией. «Каждый год мы с Софией проводим неделю в Париже, так как обе обожаем этот город», — рассказала продюсер.
Ксения Бородина похвасталась стройной фигурой в черной платье и иронично подписала фото: «Это просто моя подруга умеет фоткать меня худой, на самом деле я 90кг».
Сергей Жуков выложил селфи с дочерью Вероникой.
Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте с Шурой и балует похудевшего артиста свежими фруктами.
Иван Ургант опубликовал редкое фото супруги Натальи Кикнадзе. Пара вместе отдыхает в круизе.
Лолита радует подписчиков новым образом. Певица решила изменить любимому черному цвету и надеть белоснежный костюм, подчеркивающий формы артистки.
Наталья Подольская поделилась фотографией семьи: «Моя семья. Небольшая, но очень важная ее часть». Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.
Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным в дороге смотрят сразу три телевизора.
Лариса Долина выложила архивное фото, на котором изображена ее дочь Лина и певица Юлия Началова, которая ушла из жизни в 2019 году. Артистка рассказала, что в детстве девочки были очень дружны и часто ночевали друг у друга в гостях: «Подружки… Росли на моих глазах… Две моих любимых девочки… Не могу до сих пор принять уход Юляши».
Актриса Ксения Алферова проводит время в одиночестве и рассказывает, как хорошо побыть на природе и искупаться в озере наедине со своими мыслями.
Александр Ревва поделился фотографией из самолета. Артист улетел отдыхать в Черногорию.
Фото и видео: Instagram
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