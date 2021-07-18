17-18 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Алсу, как обладательница идеальной фигуры, показывает, что иногда может позволить себе и вредную еду. Главное – в меру. «ЗОЖ? Не, не слышали. Как говорит моя мама – «всё, что требует организм – полезно!», — подписала снимок певица.

Дженнифер Лопес на фоне воссоединения с Беном Аффлеком опубликовала трогательное селфи с 13-летней дочерью Эмме от брака с Марком Энтони.