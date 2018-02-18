17-18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Инна Маликова рассказала о своей подготовке к этому дню: «Дорогие мои, в этот день, перед началом Великого поста я, конечно, прошу у всех, без исключения, прощения 🙏🏼 Особенно ☝🏼 у тех, кого действительно обидела 💔 Вообще я всегда заранее думаю об этом дне, как я буду себя вести и с кем. И всегда ужасно смущаюсь 🙈 Это я к чему собственно... А к тому, что попросить прошения у человека, едва знакомого или наоборот, близкого, но с которым у тебя прекрасные отношения - это совсем не сложно и отчасти даже приятно ☺️ А вот попросить прощения у того, с кем ты в соре, с кем реально отношения складываются по каким-то причинам сложно, первым сделать шаг, но только искренне, с чистым сердцем, а не потому, что так надо именно в этот день, и по-настоящему простить, отпустить обиду и примириться - вот это уже совсем другая история. Поэтому сегодня для меня важнее переступить через себя и сделать первый шаг в сторону тех, с кем действительно отношения были далеки от идеальных... Но это нужно сделать, обязательно нужно! Хотя и крайне не просто... Чтобы после испытать вот это великое чувство настоящего прощения и душевного покоя и с этой благодатью и с чистой совестью вступить в Великий пост 🙏🏼 С Богом!»

Сергей Лазарев поделился фрагментом клипа на песню «Прости меня», записанную с Димой Биланом.