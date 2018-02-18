17-18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Отечественные звезды напомнили своим подписчикам о том, что сегодня Прощеное воскресенье. Так, Сергей Шнуров написал об этом максимально сдержанно и лаконично: «Простите». А Эвелина Бледанс и Роза Сябитова побывали на главной Масленице Подмосковья: «Всех с широкой Масленницей и с Прощенным Воскресеньем! И простите меня, если чем когда кого обидела🙏🏼 Мы отмечаем с главой Одинцовского района Андреем Ивановым на главной Масленнице Подмосковья».
Кристина Орбакайте с дочкой передали всем привет, находясь в горах.
Татьяна Навка показала, как проходит Масленица в ее доме.
«Всех с прощённым воскресеньем и последним днём масленицы! Простите, кого обидел! Всем мира и любви», — подписал Денис Клявер совместный снимок с сыном.
«Простите, если кого обидела ... никогда не желала ничего плохого 🤲пусть небо нас хранит», — написала Светлана Лобода.
Нюша поделилась фотографией с любимым супругом Игорем Сивовым: «Сегодня я рядом с любимыми❤️ Всех с Праздником☀». Саша Савельева покаталась на лыжах и поделилась народным стихотворением о Масленице.
🥞Ты не в среду-то пришла И не в пятницу. Ты пришла в воскресенье, Всю неделюшку веселье! Ты пришла с добром, С сыром, маслом и яйцом, Со блинами, пирогами Да с оладьями. Блины масляные, Шаньги мазаные. Мы катаемся с горы От зари и до зари. А сегодня в воскресенье Наше кончится веселье. Ты прощай, прощай, Наша масленица! (фольклор)🥞
Дана Борисова обратилась к своим близким: «Привет,мои любимые😘,простите за все обиды,гордость,своеволие и дурные поступки,которые совершила😳Особенно прошу прощения у любимой мамочки #екатеринаивановна 😘,любимой доченьки @polinaaxenova2007 ❤️❤️❤️и у тебя @nikita_lushnikov 🙏,за неверие и неблагодарность.А сама я Вас всех прощаю)))))». Ольга Кабо процитировала Анну Ахматову: «Я всем прощение дарую И в Воскресение Христа Меня предавших в лоб целую, А не предавшего - в уста».
А Мария Шукшина — Бориса Пастернака.
#шукшинамария Автор: Пастернак Борис - Учись прощать, молись за обижающих… Учись прощать, молись за обижающих, Зло побеждай лучом добра, Иди без колебаний в стан прощающих Пока горит Голгофская Звезда. Учись прощать, когда душа обижена, И сердце, словно чаша горьких слёз, И кажется, что доброта вся выжжена, Ты вспомни, как прощал Христос! Учись прощать, прощай не только словом, Но всей душой, всей сущностью твоей. Прощение рождается любовью В борении молитвенных ночей. Учись прощать, в прощеньи радость скрыта, Великодушье лечит как бальзам, Кровь на Кресте за всех пролита, Учись прощать, чтоб был прощен ты сам (1952 г.). Простите меня, други мои и подруги! И вас всех прощаю и Бог простит! И низко всем кланяюсь... #воскресенье #зима #праздник #хорошеенастроение #всехлюблю #всемдобра
Инна Маликова рассказала о своей подготовке к этому дню: «Дорогие мои, в этот день, перед началом Великого поста я, конечно, прошу у всех, без исключения, прощения 🙏🏼 Особенно ☝🏼 у тех, кого действительно обидела 💔 Вообще я всегда заранее думаю об этом дне, как я буду себя вести и с кем. И всегда ужасно смущаюсь 🙈 Это я к чему собственно... А к тому, что попросить прошения у человека, едва знакомого или наоборот, близкого, но с которым у тебя прекрасные отношения - это совсем не сложно и отчасти даже приятно ☺️ А вот попросить прощения у того, с кем ты в соре, с кем реально отношения складываются по каким-то причинам сложно, первым сделать шаг, но только искренне, с чистым сердцем, а не потому, что так надо именно в этот день, и по-настоящему простить, отпустить обиду и примириться - вот это уже совсем другая история. Поэтому сегодня для меня важнее переступить через себя и сделать первый шаг в сторону тех, с кем действительно отношения были далеки от идеальных... Но это нужно сделать, обязательно нужно! Хотя и крайне не просто... Чтобы после испытать вот это великое чувство настоящего прощения и душевного покоя и с этой благодатью и с чистой совестью вступить в Великий пост 🙏🏼 С Богом!»
Сергей Лазарев поделился фрагментом клипа на песню «Прости меня», записанную с Димой Биланом.
А Иосиф Пригожин опубликовал отрывок из фильма «Сибирский цирюльник».
Ангелина Вовк вместе с крестником сожгла чучело Масленицы: «На Руси с давних пор прощание с Масленицей завершалось сжиганием соломенного чучела... Так люди расставались с грустными ситуациями уходящей зимы».
«Последний день МАСЛЕНИЦЫ,Дорогие мои,Хоррошие!!!! Прощёное Воскресенье! Простите меня за всё в чём был и не был виноват! Искренне ВАШ!», — обратился к подписчикам Сергей Безруков.
Теплые слова написала Юлия Пересильд: «Всем с добрым Утром! Простите за все . Прощайте! Учитесь прощать. Учитесь любить. Любить просто так, без повода... людей, друзей, близких. Учитесь терпеть. Долго. 🌿 впереди Пост... время осознания, понимания, переосмысливания. Хорошее и тяжелое время. Светлое и больное. Всем сил, всем Веры. Всем душевной теплоты, добра. Смирения. 🌿🌿🌿🌿 а скоро Весна... и ожидание Ее волнительно, волшебно. Путаются мысли. Их сегодня много. Как- то их собрать . И повести за собой🌿 Любите друг друга».
Масленица отразилась и на традиционном завтраке Яны Рудковской: «Всех с праздником !С Прощеным Воскресеньем! Сегодня последний день Масленицы ) Пробую блины : шпинатные , свекольные , тыквенные🌸».
О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Фото: instagram