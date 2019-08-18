passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

17-18 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 19

Фото из Instagram Татьяны Тотьмяниной

Фото: Instagram Татьяны Тотьмяниной
О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Климова умилила подписчиков очередным видео с маленькой дочкой Бэллой: «У кого-то отпуск, а у кого-то выходной )))) Есть такие у кого и то и другое ))) Не расстраивайтесь ! Отдых скоро закончится ,и вы обязательно пойдёте на работу !)))».

Татьяна Тотьмянина и Жасмин показали, как выглядит доброе утро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Владельцы кошек часто "жалуются", что в 6 утра к ним, как по часам, потеребить за лицо приходит любопытная усатая мордаха с когтистыми лапами «Хозяин, ты жив? Завтрак готовь!» 😅 Ну а если хозяин не реагирует, то кыся в знак протеста может и одной своей хвостатой частью тела на лицо приземлиться 🙈 Жизнь мамы маленьких детей не сильно отличается от вышеописанной картины 😆🙈🙈🙈 Ко мне в комнату тоже в 7 утра влетает 19 кг счастья и с воплем «Доброе утро, мамочка!!!» с разбегу плюхается всеми своими 19ью килограммами ко мне на кровать (суперспособность - успеть проснуться и увернуться за доли секунды💪💪💪) Я тоже нередко просыпаюсь с чьими-то сладкими ножками на шее или от того, что чьи-то длинные реснички щекочут щеку и шепчут "мама, ну пойдем играть" 🥰 Самое доброе в мире утро, по-моему, именно такое 😊☺ #ДоброеУтро #СчастьеЕстьИОноЗоветМеняМамой #Лапки #Котик #Мирон #Жасмин

Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)

Марина Юдашкина показала фото с мамой и внуком, а Анна Хилькевич поделилась редким фото обеих дочерей.

Саша Савельева заинтриговала подписчиков снимком из студии звукозаписи.

Фигуристка Оксана Домнина отметила 35-летие в компании родных и близких. Супруг спортсменки, фигурист Роман Костомаров, посвятил имениннице трогательные строки.

Ирина Пегова, Анита Цой и Ирина Гринева поделились пляжными фото, а Юлия Высоцкая похвасталась шортами в горошек.

Сияющая Мария Кожевникова шлет привет из испанской Марбельи, Филипп Киркоров прилетел в Керчь, а Эммануил Виторган с женой и маленькой дочкой отдыхает в Юрмале.

Максим Галкин задал дочери философский вопрос.

Дима Билан раскрыл секрет, как справляется с недосыпами.

Ольга Бузова станцевала в водопаде, но это было непросто: «Ожидание - реальность 😂 когда хочешь станцевать под свою песню #водица 💦💦💦, но: 1. Скользко ; 2. Не слышно музыки из-за водопада; 3. На заднем фоне появляется незапланированный танцор Disco 🕺🏻».

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!