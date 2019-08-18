17-18 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Климова умилила подписчиков очередным видео с маленькой дочкой Бэллой: «У кого-то отпуск, а у кого-то выходной )))) Есть такие у кого и то и другое ))) Не расстраивайтесь ! Отдых скоро закончится ,и вы обязательно пойдёте на работу !)))».
Татьяна Тотьмянина и Жасмин показали, как выглядит доброе утро.
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Владельцы кошек часто "жалуются", что в 6 утра к ним, как по часам, потеребить за лицо приходит любопытная усатая мордаха с когтистыми лапами «Хозяин, ты жив? Завтрак готовь!» 😅 Ну а если хозяин не реагирует, то кыся в знак протеста может и одной своей хвостатой частью тела на лицо приземлиться 🙈 Жизнь мамы маленьких детей не сильно отличается от вышеописанной картины 😆🙈🙈🙈 Ко мне в комнату тоже в 7 утра влетает 19 кг счастья и с воплем «Доброе утро, мамочка!!!» с разбегу плюхается всеми своими 19ью килограммами ко мне на кровать (суперспособность - успеть проснуться и увернуться за доли секунды💪💪💪) Я тоже нередко просыпаюсь с чьими-то сладкими ножками на шее или от того, что чьи-то длинные реснички щекочут щеку и шепчут "мама, ну пойдем играть" 🥰 Самое доброе в мире утро, по-моему, именно такое 😊☺ #ДоброеУтро #СчастьеЕстьИОноЗоветМеняМамой #Лапки #Котик #Мирон #Жасмин
Марина Юдашкина показала фото с мамой и внуком, а Анна Хилькевич поделилась редким фото обеих дочерей.
Саша Савельева заинтриговала подписчиков снимком из студии звукозаписи.
Фигуристка Оксана Домнина отметила 35-летие в компании родных и близких. Супруг спортсменки, фигурист Роман Костомаров, посвятил имениннице трогательные строки.
Ирина Пегова, Анита Цой и Ирина Гринева поделились пляжными фото, а Юлия Высоцкая похвасталась шортами в горошек.
Сияющая Мария Кожевникова шлет привет из испанской Марбельи, Филипп Киркоров прилетел в Керчь, а Эммануил Виторган с женой и маленькой дочкой отдыхает в Юрмале.
Максим Галкин задал дочери философский вопрос.
Дима Билан раскрыл секрет, как справляется с недосыпами.
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А я не надолго залетел домой и даже чувствую себя свежо и хорошо , несмотря на эти 3 сумасшедших дня ! Закрыл плотные шторы в спальне , Открыл флакон масла лаванды ( очень успокаивает и даже усыпляет ) и уснул 🙌🏼 Поспал 2 часа и вот вам Лицо, и кажется уже совсем даже не подозрительное ))) ! Мне вот интересно , вы как сплавляетесь с недосыпами ?? #билан #димабилан #биланперезагрузка
Ольга Бузова станцевала в водопаде, но это было непросто: «Ожидание - реальность 😂 когда хочешь станцевать под свою песню #водица 💦💦💦, но: 1. Скользко ; 2. Не слышно музыки из-за водопада; 3. На заднем фоне появляется незапланированный танцор Disco 🕺🏻».
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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