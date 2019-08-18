17-18 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Климова умилила подписчиков очередным видео с маленькой дочкой Бэллой: «У кого-то отпуск, а у кого-то выходной )))) Есть такие у кого и то и другое ))) Не расстраивайтесь ! Отдых скоро закончится ,и вы обязательно пойдёте на работу !)))».