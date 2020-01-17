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16 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дарьи Поверенновой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дарья Повереннова поделилась секретом привлекательности: «Вдохновляемся с @olgalomonosovaa своим отражением перед спектаклем) А почему нет? Себя надо любить! Иначе, как тебя будут любить другие?»

Наталья Водянова показала фото со старшим сыном: «Свеженькие с показа». Мама Тимати Симона Юнусова опубликовала нежное фото внучки с маленьким братом. Анастасия Костенко с дочкой разобрали елку.

Анастасия Волочкова вновь демонстрирует результаты диеты.

Настя Каменских работает над фигурой: «Спорт — уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки — это 100% гарантия чудесного настроения на весь день».

Татьяна Навка соскучилась по йоге: «Недостижимых целей нет — есть большая лень, недостаток ума и запас отговорок. Ну а ели серьезно: Как же я скучала по этому!!!! Целый месяц из-за шоу совершенно не было времени заниматься йогой... Из-за адских нагрузок в режиме работы нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилось по растяжке!!! И вот наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии».

Стройная Анна Плетнева поделилась озорной фотографией с пиццей: «Опять застукали проклятые папарацци... Ну, да! Я не без греха!!! Никогда не была законопослушной, идеальной и правильной, хоть сейчас это очень модно. Все эти #бьютибодифитнеспозитивкиски... Но, знаете, какой у меня есть плюс? Я никогда себя ни за что не ругала и никогда не осуждаю других людей, каждый в праве жить, как хочет! Я за абсолютную свободу выбора!! Обожаю нарушать все законы и правила».

Светлана Бондарчук рассказала об отдыхе: «Кто много работал в декабре, тот долго отдыхает в январе. После нереальной Индии решили еще немного погреться на солнышке. Увидев, что за нами прилетел сиреневый самолет, любовь случилась мгновенно».

Молодая мама Юлия Ковальчук показала захватывающие дух пейзажи:

Валерия и Иосиф Пригожин развлекаются в ОАЭ: «Наконец мы доехали до потрясающего парка». Катя Лель с семьей собрались домой:

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Фото и видео: instagram

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