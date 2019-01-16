16 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Виторган опубликовал милое фото с сыном: «Валяться». Тимати поделился фотографией с дочкой на отдыхе. Сергей Шнуров похвастался спутницей в отражении. Сергей Лазарев — показал, как бегает в Майами.
Наталья Подольская поделилась воспоминаниями о шикарном отдыхе в ОАЭ.
Регина Тодоренко воссоединилась с мамой: «Мамасита моя приехалааааа) Рассказываю ей, как надо воспитывать детей, а то она совсем все забыла. После родов меня спросили: "Как ощущения?" Я с уверенностью ответила: "Теперь я свою мамочку ещё крепче люблю!"».
Роза Сябитова пожаловалась на свадебные приметы:
Хочу рассказать историю-примету этих фотографий. Когда выходила замуж во второй раз, послушала Ларису Гузееву, которая сокрушалась, что не разу не была в свадебном 👗 Платье. Я испугалась того, что внукам нечего будет показывать, так как в первый раз я была не в платье, а бежевом костюме, и носила его лет пять, не меньше. Лучше бы я выходила второй раз замуж в халате, но включив мозг. Вот и не верьте свадебным приметам. 😢На первой свадьбе я сшила блузку для костюма сама (Невеста не должна одевать сшитое своими руками). Рано осталось вдовой. Второй раз одела платье и фату, предназначенную только невинным невестам. Результат краха этого брака, наблюдала вся страна. Больше экспериментировать с приметами не буду. А вы, какие Свадебные приметы знаете? Самые интересные, озвучу на программе «Давай Поженимся». #сябитовароза #давайпоженимся #1канал #свадьба #свадебныеприметы
Елена Захарова похвасталась силой воли: «Вырвалась на тренировку!! Ура! Предпочитаю заниматься вечером, утром лично мне сложнее».
Мария Шумакова вернулась к занятиям йогой: «1,5 месяца не была в классе бикрам! План; прогнать лишние мысли и последствия бесконечных праздников. Все-таки удивительная практика бикрам/Йога. По-большому счету, динамика и манера похожи на фитнес, но отлично работает с сознанием. Вчера в голове был один вопрос, перед практикой дала установку, чтобы тело подсказало правильный ответ. В момент раскрытия в одной из Асан пришло точное решение».
Виктория Боня пожаловалась, что не может набрать вес.
Анна Хилькевич шутит: «Когда твой костюм идеально подходит под цвет пола в зале)) и если убрать коврик, на меня можно даже наступить».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram