16 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Захарова похвасталась силой воли: «Вырвалась на тренировку!! Ура! Предпочитаю заниматься вечером, утром лично мне сложнее».

Мария Шумакова вернулась к занятиям йогой: «1,5 месяца не была в классе бикрам! План; прогнать лишние мысли и последствия бесконечных праздников. Все-таки удивительная практика бикрам/Йога. По-большому счету, динамика и манера похожи на фитнес, но отлично работает с сознанием. Вчера в голове был один вопрос, перед практикой дала установку, чтобы тело подсказало правильный ответ. В момент раскрытия в одной из Асан пришло точное решение».

Виктория Боня пожаловалась, что не может набрать вес.

Анна Хилькевич шутит: «Когда твой костюм идеально подходит под цвет пола в зале)) и если убрать коврик, на меня можно даже наступить».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram