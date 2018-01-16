16 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Жерар Пике показал фото с Шакирой вопреки слухам о расставании. Анна Хилькевич и певица Слава поделились нежными кадрами с дочками. Наталья Краско наконец познакомилась с родными в Израиле. Сергей Лазарев посетил концерт Comedy woman в Майами. Анна Нетребко с семьей вернулась в Москву: «Здравствуй, холодная снежная Москва! Пока папа репетирует в Большом, мы гуляем». Арина Шарапова поделилась фотографией с девичника, на который пришла Алла Пугачева.
Алсу поделилась полными спокойствия фотографиями: «Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение». «Сбылась моя давняя мечта — увидеть мечеть Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна в Абу-Даби», — добавила она.
Ангелина Вовк возмущена поведением соотечественников на отдыхе: «В Пхукете ночь... спят труженники-тайцы,которые обслуживают всех, кто приехал в этот гостеприимный "рай" отдохнуть... спит природа... птицы... деревья... цветы... 2 часа ночи... И как Вы думаете, кто ни с кем и ни чем не считается? Правильно... наши пьяные соотечественники! ОНИ-С отдыхают!!!»
Анастасия Волочкова дразнит завистников:
Юлия Барановская станцевала под водопадом:
Ирина Пегова делится красотой: «Люблю буйное море».
Татьяна Навка продолжает демонстрировать идеальное тело на пляже, а Катя Лель уже вовсю занимается спортом после праздников:
Юлия Высоцкая наедается на ночь: «Блинный торт с шоколадом и пьяной вишней? В начале одиннадцатого? Буду! Два!»
Екатерина Вилкова тоже поделилась гастрономическим: «Легкий перекус в санатории у бабушки».
Фото: instagram