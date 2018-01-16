О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Жерар Пике показал фото с Шакирой вопреки слухам о расставании. Анна Хилькевич и певица Слава поделились нежными кадрами с дочками. Наталья Краско наконец познакомилась с родными в Израиле. Сергей Лазарев посетил концерт Comedy woman в Майами. Анна Нетребко с семьей вернулась в Москву: «Здравствуй, холодная снежная Москва! Пока папа репетирует в Большом, мы гуляем». Арина Шарапова поделилась фотографией с девичника, на который пришла Алла Пугачева.

Алсу поделилась полными спокойствия фотографиями: «Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение». «Сбылась моя давняя мечта — увидеть мечеть Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна в Абу-Даби», — добавила она.

Ангелина Вовк возмущена поведением соотечественников на отдыхе: «В Пхукете ночь... спят труженники-тайцы,которые обслуживают всех, кто приехал в этот гостеприимный "рай" отдохнуть... спит природа... птицы... деревья... цветы... 2 часа ночи... И как Вы думаете, кто ни с кем и ни чем не считается? Правильно... наши пьяные соотечественники! ОНИ-С отдыхают!!!»