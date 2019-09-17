16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Лазарев показал фото в гриме: «Несколько дней назад стартовал 70-й Юбилейный театральный сезон в театре им.Пушкина! И мой 19-й сезон в театре».

Виктория Бекхэм тоже поделилась снимком из-за кулис.

Ани Лорак сменила стиль на более молодежный: «В ритме города главное быть спокойным внутри».

Анна Нетребко веселится с сестрой: «Нет мы не двойняшки — просто любим одинаковые платья».