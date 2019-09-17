16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сын Ирены Понарошку пошел в школу: «Лицо человека, который отжал у судьбы лишние 2 недели каникул».
Лариса Вербицкая показала фото без макияжа: «Жизнь — это #карусель. И пока мы еще чему-то удивляемся, мы остаёмся детьми: наивными, добрыми, радостными».
Юлия Снигирь — тоже: «Утро. Понедельник. Дождь. Пробки. Спасает сериал "Наследники". #хочуспать».
Любовь Толкалина показала процесс грима: «Не пей вина, Гертруда☺️Тайны Королевской Кухни в Хабаровске».
Сергей Лазарев показал фото в гриме: «Несколько дней назад стартовал 70-й Юбилейный театральный сезон в театре им.Пушкина! И мой 19-й сезон в театре».
Виктория Бекхэм тоже поделилась снимком из-за кулис.
Ани Лорак сменила стиль на более молодежный: «В ритме города главное быть спокойным внутри».
Анна Нетребко веселится с сестрой: «Нет мы не двойняшки — просто любим одинаковые платья».
Анастасия Решетова ждет роды: «Уже на домашнем аресте))».
Ирина Круг поделилась торжественными фотографиями: «День свадьбы дочери, уже позади !!!! Он останется в наших воспоминаниях, и я очень благодарна тем, кто сделал его идеальным, как по нотам».
Нонна Гришаева рассказала о своем сне:
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Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...😇😇😇#настязаворотнюк @a_zavorotnyuk
Дима Билан удивил поклонников: «Сегодня о действительно важном! Я счастлив быть частью команды #добровольныелесныепожарные !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка @greenpeaceru».
Рита Дакота похвасталась: «Наши греческие каникулы начинаются))».
Юлия Ковальчук поделилась кадром из путешествия: «По-моему, фото в виноградниках — это такая же классика жанра, как и пирамида Хеопса на ладони или Эйфелева башня)). Красиво невероятно, и кстати впервые узнала, что виноград для вина это особый, так называемый "технический" виноград. Он очень сладкий, с большим количеством косточек и толстой кожицей».
Настасья Самбурская показала забавное фото с друзьями: «Отмечаем новоселье кошечки @rudovanata 🥳🥳🥳 @ivantsarevitch1 @st_bond».
Лада Дэнс примерила пышное платье: «День Рождения затянулся. Гуляю 5-ый день. Устала менять образы».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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