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16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ирены Понарошку

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сын Ирены Понарошку пошел в школу: «Лицо человека, который отжал у судьбы лишние 2 недели каникул».

Лариса Вербицкая показала фото без макияжа: «Жизнь — это #карусель. И пока мы еще чему-то удивляемся, мы остаёмся детьми: наивными, добрыми, радостными».

Юлия Снигирь — тоже: «Утро. Понедельник. Дождь. Пробки. Спасает сериал "Наследники". #хочуспать».

Любовь Толкалина показала процесс грима: «Не пей вина, Гертруда☺️Тайны Королевской Кухни в Хабаровске».

Сергей Лазарев показал фото в гриме: «Несколько дней назад стартовал 70-й Юбилейный театральный сезон в театре им.Пушкина! И мой 19-й сезон в театре».

Виктория Бекхэм тоже поделилась снимком из-за кулис.

Ани Лорак сменила стиль на более молодежный: «В ритме города главное быть спокойным внутри».

Анна Нетребко веселится с сестрой: «Нет мы не двойняшки — просто любим одинаковые платья».

Анастасия Решетова ждет роды: «Уже на домашнем аресте))».

Ирина Круг поделилась торжественными фотографиями: «День свадьбы дочери, уже позади !!!! Он останется в наших воспоминаниях, и я очень благодарна тем, кто сделал его идеальным, как по нотам».

Нонна Гришаева рассказала о своем сне:

Дима Билан удивил поклонников: «Сегодня о действительно важном! Я счастлив быть частью команды #добровольныелесныепожарные !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка @greenpeaceru».

Рита Дакота похвасталась: «Наши греческие каникулы начинаются))».

Юлия Ковальчук поделилась кадром из путешествия: «По-моему, фото в виноградниках — это такая же классика жанра, как и пирамида Хеопса на ладони или Эйфелева башня)). Красиво невероятно, и кстати впервые узнала, что виноград для вина это особый, так называемый "технический" виноград. Он очень сладкий, с большим количеством косточек и толстой кожицей».

Настасья Самбурская показала забавное фото с друзьями: «Отмечаем новоселье кошечки @rudovanata 🥳🥳🥳 @ivantsarevitch1 @st_bond».

Лада Дэнс примерила пышное платье: «День Рождения затянулся. Гуляю 5-ый день. Устала менять образы».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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