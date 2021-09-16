16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу поделилась селфи по дороге на эфир и показала эффектный образ в светлых тонах.

Актриса Анна Банщикова опубликовала уютные фотографии с гастролей.

Дарья Мельникова поделилась спортивным селфи из скейт-парка.

Рената Литвинова опубликовала редкое архивное фото, которое было сделано еще в студенческие годы.ъ

«Это фотография из институтских лет - ушла из дома, живу отдельной жизнью, пишу сценарии, ночами гуляю с огромной собакой, чаще бываю совсем одна, в тот день , когда было сделано фото, нечаянно купила билет на спектакль «Тартюф» во МХАТе им.Чехова», - рассказывает Рената.