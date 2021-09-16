passion.ru
2 мин.

16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Алсу

Фото: @alsou_a

Сергей Безруков поделился селфи с ночных съемок на новом проекте – актер выглядит уставшим, но сосредоточенным.

Олеся Судзиловская показала, как поддерживает форму – актриса мотивирует своих поклонников селфи с тренировки.

Похудевшая после тяжелой болезни Марина Абросимова поделилась ярким фото с младшей дочерью, которая примерила яркую желтую юбку-пачку.

Анна Хилькевич решила поддержать Бритни Спирс и сделала видео-пародию на один из самых известных клипов певицы. Актриса призналась, что в юности была ее фанаткой.

Алсу поделилась селфи по дороге на эфир и показала эффектный образ в светлых тонах.

Актриса Анна Банщикова опубликовала уютные фотографии с гастролей.

Дарья Мельникова поделилась спортивным селфи из скейт-парка.

Рената Литвинова опубликовала редкое архивное фото, которое было сделано еще в студенческие годы.ъ

«Это фотография из институтских лет - ушла из дома, живу отдельной жизнью, пишу сценарии, ночами гуляю с огромной собакой, чаще бываю совсем одна, в тот день , когда было сделано фото, нечаянно купила билет на спектакль «Тартюф» во МХАТе им.Чехова», - рассказывает Рената.

Яна Рудковская похвасталась яркими кадрами из отпуска – в ярко-синем брендовом пляжном образе на фоне синего неба.

А Лена Захарова вспоминает о лете и публикует фотографии из прошедшего отпуска.

Виктория Бэкхем делится очень стильным студийным луком в джинсах.

Настя Каменских показала, как выглядит ее уютное утро – в мягком домашнем костюме, на диване и в компании со своим любимцем.

Фото: Instagram Анны Хилькевич, Сергея Безрукова, Олеси Судзиловской, Марины Абросимовой, Анны Банщиковой, Ренаты Литвиновой, Алсу, Виктории Бекхэм, Насти Каменских, Лены Захаровой, Яны Рудковской