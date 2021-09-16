16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alsou_a
Сергей Безруков поделился селфи с ночных съемок на новом проекте – актер выглядит уставшим, но сосредоточенным.
Олеся Судзиловская показала, как поддерживает форму – актриса мотивирует своих поклонников селфи с тренировки.
Похудевшая после тяжелой болезни Марина Абросимова поделилась ярким фото с младшей дочерью, которая примерила яркую желтую юбку-пачку.
Анна Хилькевич решила поддержать Бритни Спирс и сделала видео-пародию на один из самых известных клипов певицы. Актриса призналась, что в юности была ее фанаткой.
Алсу поделилась селфи по дороге на эфир и показала эффектный образ в светлых тонах.
Актриса Анна Банщикова опубликовала уютные фотографии с гастролей.
Дарья Мельникова поделилась спортивным селфи из скейт-парка.
Рената Литвинова опубликовала редкое архивное фото, которое было сделано еще в студенческие годы.ъ
«Это фотография из институтских лет - ушла из дома, живу отдельной жизнью, пишу сценарии, ночами гуляю с огромной собакой, чаще бываю совсем одна, в тот день , когда было сделано фото, нечаянно купила билет на спектакль «Тартюф» во МХАТе им.Чехова», - рассказывает Рената.
Яна Рудковская похвасталась яркими кадрами из отпуска – в ярко-синем брендовом пляжном образе на фоне синего неба.
А Лена Захарова вспоминает о лете и публикует фотографии из прошедшего отпуска.
Виктория Бэкхем делится очень стильным студийным луком в джинсах.
Настя Каменских показала, как выглядит ее уютное утро – в мягком домашнем костюме, на диване и в компании со своим любимцем.
Фото: Instagram Анны Хилькевич, Сергея Безрукова, Олеси Судзиловской, Марины Абросимовой, Анны Банщиковой, Ренаты Литвиновой, Алсу, Виктории Бекхэм, Насти Каменских, Лены Захаровой, Яны Рудковской