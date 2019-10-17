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16 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анфисы Чеховой

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Анфиса Чехова начала день с нежностей: «Вот вам два сырничка на завтрак».

Мария Шумакова изучает прессу: «Друзья! Поздравляю, американские врачи официально признали многократные селфи психическим расстройством! А вы часто делаете селфи? Ничего не имею против девчонок, но многократные мужские селфи вызывают двойственные чувства. Не говорю сейчас о публичных людях... И вообще, обожаю, когда в мужчины просто напросто нет Инстаграм. А что вы думаете про соц. сети? Что для вас важно увидеть в профиле? Что может напугать?».

Мария Кожевникова опубликовала неожиданное фото: «Как думаете, что произошло с моей героиней?! #ГореОтУма».

Леонид Агутин познает мир: «Интересно! Это выброшенная на берег рыба превратилась в эдакое песчано-каменистое образование похожее на припудренный коралл. Смотрится фантастично! И немного жутковато.. Без всяких спецэффектов, путём естественных природных преобразований!»

Анна Михалкова показала фото из путешествия: «Кто эти люди? Почему они выше меня на голову? Мы первый раз за очень много лет оказались вместе без детей и с мамой.... удивительное забытое ощущение... на три дня мы стали снова детьми, которые путешествуют с родителями)) подпись для Нади: король, королева и их Водител».

Дмитрий Шепелев рассказал о музыкальных пристрастиях сына:

Лиза Арзамасова показала, как она выглядела в детстве.

«Наверное у каждого человека есть фотография, где его не узнать», — поделилась архивным снимком Лариса Гузеева.

Анна Хилькевич похвасталась рисунком дочки.

Елена Исинбаева экспериментирует со стилем.

Дмитрий Певцов показал семейное фото: «И СНОВА - ЗДРАВСТВУЙТЕ! В смысле, не болейте!»

Фото и видео: instagram

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