16 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В этот вторник Катя Лель нежно поздравила мужа. «10 лет со Дня нашей Свадьбы! Большое счастье в этой жизни иметь взаимную любовь и дитя любви от этого брака! Спасибо, мой любимый супруг за наше чудо- доченьку! Пусть Боженька дает нам здоровья и взаимопонимания, доброты этого мира и искренних людей! Люблю тебя и благодарю», — написала она в блоге.
Эвелина Бледанс показала модника-сына: «Семен постоянно норовит нацепить подарки-аксессуары с премьеры мульта "Смолфут"». Алена Хмельницкая похвасталась дочкой: «Мой Рок-н-ролл, моя Ксю ) Еще каких-то 9 лет школы, и ты будешь делать то , что тебе интересно! Главное чтоб было интересно». Певица Натали тоже рассказала о сыне: «Посетили с Анатолием Театр кукол им. С.В.Образцова, спектакль "Аленький цветочек". Нам понравилось!»
Татьяна Навка спровоцировала массу комментариев о своем стиле, опубликовав фото в прозрачной юбке: «Осень - это тоже маленькая жизнь!» Наталья Ионова тоже похвасталась обновкой: «My new babe #infiniti_qx50».
Юлия Савичева заинтриговала подписчиков снимком из салона. А Юлия Началова показала, как поддерживает себя в форме:
Кирилл Сафонов и Саша Савельева делятся фотографиями из Грузии. «Как сладко предаваться думам», — заметила Алена Свиридова, которая отдыхает там же.
«Сахалин — удивительный остров! Солнце, океан, "АННА КАРЕНИНА"... и небольшой городок — Холмск, я жила там в детстве и маленькой любила песню: "Я живу, близ Охотского моря, где кончается Дальний Восток.." Гастроли были тяжелы, часовые пояса, разница во времени — 8 часов и, видя мое измотанное состояние, один прокатчик предложил мне принять таблетку, прими говорит — не снотворное, но успокаивает! От таблетки я впала в такой невменоз, что меня можно было совершенно спокойно продать в рабство, и я никак не отреагировала бы. Говорят, я неплохо играла. Кричала и импровизировала, как надо. На это таблетки не действуют. На что одна местная газета написала: "....вот Эппле: родилась некрасивой, а играет талантливо!"», — рассказала Жанна Эппле.
Сергей Жуков и Любовь Толкалина радуются первому снегу — в Астане и Кургане. Денис Клявер тем временем закрыл пляжный сезон у себя на даче: «Вчера закрыл плавательный сезон! Вода +12 Быстро закрыл! Точнее, ооооочень быстро».
Фото и видео: instagram