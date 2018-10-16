16 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эвелина Бледанс показала модника-сына: «Семен постоянно норовит нацепить подарки-аксессуары с премьеры мульта "Смолфут"». Алена Хмельницкая похвасталась дочкой: «Мой Рок-н-ролл, моя Ксю ) Еще каких-то 9 лет школы, и ты будешь делать то , что тебе интересно! Главное чтоб было интересно». Певица Натали тоже рассказала о сыне: «Посетили с Анатолием Театр кукол им. С.В.Образцова, спектакль "Аленький цветочек". Нам понравилось!»

Татьяна Навка спровоцировала массу комментариев о своем стиле, опубликовав фото в прозрачной юбке: «Осень - это тоже маленькая жизнь!» Наталья Ионова тоже похвасталась обновкой: «My new babe #infiniti_qx50».

Юлия Савичева заинтриговала подписчиков снимком из салона. А Юлия Началова показала, как поддерживает себя в форме: