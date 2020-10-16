16 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/
Юлия Савичева показала смелый образ с мини-ортами, коротким топом, берцами и бежевым кожаным плащом. В таком виде появилась в новом видео.
Ольга Бузова пришла в студию «Вечернего Урганта» в брючном костюме over size и с оригинальной прической с челкой практически на всю голову.
Ирина Пегова для съемок в пятом выпуске «Ледникового периода» примерила образ Фриды Кало. «Вот, готовимся. Главное, чтобы лед не растаял! Все еще держимся!», — написала она в Instagram.
Ирина Виторган показала, как отучает младшую дочь Клару от соски.
Вера Брежнева похвасталась накачанным телом. «Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря», — гордо отметила она.
Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (Тимати) устроили семейную фотосессию в честь первого дня рождения сына. «Вот уже год как мы родители самого любимого и долгожданного мальчика на свете. До сих пор не понимаю, как мы такого заслужили?! Сыночек, с твоей первой датой!!!», — написала Анастасия в микроблоге.
Анна Седокова показала счастливое фото с сыном Гектором и старшей дочерью Алиной (младшая Моника живет в США с отцом). «Моя семья, мое богатство. И надежный тыл. Эта пара на фото поддерживали меня все время. И я хорошая мама, точно знаю», — написала певица в Instagram.
Кристина Орбакайте прилетела в Россию после многомесячного пребывания в Америке и сразу отправилась в салон «поправлять» прическу.
Олег Газманов опубликовал фото с сыном Филиппом, которое в Крыму сделала его дочь Марианна. Музыкант признался, что давно не проводил столько времени с наследниками и не разговаривал «так».
Агата Муцениеце провела день с детьми Мией и Тимофеем в парке, а с подписчиками поделилась счастливыми снимками. «Это больше слов», — написала она в микроблоге.
Дмитрий Нагиев примерил образ в стиле 70-х с широкими брюками и кожаным пиджаком. «Учительница мне говорила, что я никогда не стану артистом. Теперь я живу назло учительнице. Вот, сполз на новую ступеньку карьеры. И отключите либидо, иначе тяжело будет смотреть», — с юмором подписал он фотографию в Instagram.
Екатерина Гусева на съемках сфотографировалась с актером Игорем Жижикиным.
Фото и видео: Instagram Ирины Виторган, Дмитрия Нагиева, Екатерины Гусевой, Агаты Муцениеце, Олега Газманова, Юлии Савичевой, Ирины Пеговой, Веры Брежневой, Анастасии Решетовой, Кристины Орбакайте, Анны Седоковой, Ольги Бузовой
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