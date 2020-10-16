16 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова показала счастливое фото с сыном Гектором и старшей дочерью Алиной (младшая Моника живет в США с отцом). «Моя семья, мое богатство. И надежный тыл. Эта пара на фото поддерживали меня все время. И я хорошая мама, точно знаю», — написала певица в Instagram.

Кристина Орбакайте прилетела в Россию после многомесячного пребывания в Америке и сразу отправилась в салон «поправлять» прическу.

Олег Газманов опубликовал фото с сыном Филиппом, которое в Крыму сделала его дочь Марианна. Музыкант признался, что давно не проводил столько времени с наследниками и не разговаривал «так».

Агата Муцениеце провела день с детьми Мией и Тимофеем в парке, а с подписчиками поделилась счастливыми снимками. «Это больше слов», — написала она в микроблоге.