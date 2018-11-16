16 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова поделилась кадром с подводной съемки: «Мой приятель устроил нам ноябрьские купания и, благодаря моему отважному партнеру Сергею, я доплыла до берега».

Альбина Джанабаева и Надежда Грановская рассказали об удивительной встрече. «Забавный случай произошел со мной вчера! Сижу в кафе, обедаю перед съемкой, взглянула на миг в окно, а там..... во всей красе идет и смотрит мне в глаза Надя (а мы несколько лет с ней не виделись). В центре Москвы, не договариваясь, это просто не реально))))... но кто сказал, что такое не возможно, ничего не понимает))), мы все в этой жизни встречаемся именно тогда, когда друг друг нужны))), и где — не важно..... И как бы мы не контролировали свою жизнь, никто не знает какая встреча нас ожидает завтра. А от Нади вам привет», — написала в блоге Альбина. «Есть невидимые нити, которые связывают, не смотря на то, что каждый давно живет своей жизнью... А судьба- прелестница)), иногда, когда совсем этого не ждешь дарит по истине неожиданные и невероятно приятные встречи. Альбина! Ты в моем сердце и в моей душе. У нас с тобой столько воспоминаний, столько классных историй. О которых знаем только ты и я... Люблю! Будь счастлива», — ответила Надежда.

Максим Матвеев попал в похожую ситуацию: «Я обожаааю свою работу!!! Потому что она приносит такие неожиданные, приятные, душевные встречи, а когда еще есть возможность наслушаться супер-песен в талантливейшем исполнении Полины Гагариной, считай, вечер удался на все!!! Полина, чудо-человек, удачи тебе всегда и во всем!!!!! До встреч!!!»

Мария Порошина показала старое фото: «Счастливая трудовая юность. Краснодарский край».

Виктория Лопырева показала новую обложку на фоне слухов о беременности: