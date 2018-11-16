16 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова поделилась кадром с подводной съемки: «Мой приятель устроил нам ноябрьские купания и, благодаря моему отважному партнеру Сергею, я доплыла до берега».
Альбина Джанабаева и Надежда Грановская рассказали об удивительной встрече. «Забавный случай произошел со мной вчера! Сижу в кафе, обедаю перед съемкой, взглянула на миг в окно, а там..... во всей красе идет и смотрит мне в глаза Надя (а мы несколько лет с ней не виделись). В центре Москвы, не договариваясь, это просто не реально))))... но кто сказал, что такое не возможно, ничего не понимает))), мы все в этой жизни встречаемся именно тогда, когда друг друг нужны))), и где — не важно..... И как бы мы не контролировали свою жизнь, никто не знает какая встреча нас ожидает завтра. А от Нади вам привет», — написала в блоге Альбина. «Есть невидимые нити, которые связывают, не смотря на то, что каждый давно живет своей жизнью... А судьба- прелестница)), иногда, когда совсем этого не ждешь дарит по истине неожиданные и невероятно приятные встречи. Альбина! Ты в моем сердце и в моей душе. У нас с тобой столько воспоминаний, столько классных историй. О которых знаем только ты и я... Люблю! Будь счастлива», — ответила Надежда.
Максим Матвеев попал в похожую ситуацию: «Я обожаааю свою работу!!! Потому что она приносит такие неожиданные, приятные, душевные встречи, а когда еще есть возможность наслушаться супер-песен в талантливейшем исполнении Полины Гагариной, считай, вечер удался на все!!! Полина, чудо-человек, удачи тебе всегда и во всем!!!!! До встреч!!!»
Мария Порошина показала старое фото: «Счастливая трудовая юность. Краснодарский край».
Виктория Лопырева показала новую обложку на фоне слухов о беременности:
Кристина Асмус примерила новый образ: «Чееееелка! Да или нет??»
Эмин Агаларов, наоборот, примерил лысину (с помощью "фотошопа"): «Моя первая фотка без парика! Я долго скрывал, но решил признаться сегодня!»
Ксения Бородина продемонстрировала объемную прическу: «Вчера получила массу комплиментов, сказали что такой макияж и укладка — это прям мое. По количеству стори, я думаю вы поняли, что мне самой очень понравилось». И милую фотографию дочки: «Когда Берти забрал соску».
Галина Юдашкина поделилась трогательной фотографией с детьми: «Семейная съемка случилась! Теплые снимки вам в ленту дорогие подписчики!»
Олег Газманов показал фото с сыном: «Друзья, мы с моим младшим желаем вам хорошего дня и сообщаем, что у моего сайта появилась мобильная версия m.gazmanov.ru. Все стало мобильнее и удобнее».
Влад Топалов и певица МакSим представили новые клипы:
Уррраааа!!! Случилось!!! 😁😁😁😁😁😁Спасибо всем, кто принимал участие! Кто помогал и вместе со мной проживал этот клип! Я надеюсь, вам понравится и каждый сможет найти в нем для себя правильный смысл! Кликабельная ссылка в описании профиля 👆🏼 а трек доступен для скачивания на всех цифровых площадках! Жду ваши отзывы ! #премьера #vtteam #vladtopalov #владтопалов #владтопаловтамгдеты #новаяпесня
Премьера! «Мои секреты» — новый клип уже в сети. Ссылка на видео в шапке профиля. Приятного просмотра! ✨ Спасибо всем, кто помогал мне в создании этой истории. Моя отдельная благодарность режиссеру Ирине МИРОНОВОЙ @irinamironovamain и каждому в MIRONOVAproduction. Люблю! ❤️ ⠀ 🎥 #моисекреты #иринамиронова #irinamironova #mironovaproduction
А Юлия Савичева — песню:
Ура! Это случилось! Я представляю вам новую песню «Равнодушие»! Мы спели ее с Олегом Шаумаровым @shaumarov_official, невероятно талантливым автором, который написал такие песни как «Не бойся», «Орлы или Вороны», «Вдвоем». Вы можете послушать и даже скачать «Равнодушие» на всех цифровых площадках! Музыка Олега Шаумарова, слова Ирины Эйфории. Ссылка находится в описании профиля. #равнодушие #савичева #шаумаров
Фото: instagram