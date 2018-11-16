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16 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Альбины Джанабаевой

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Вилкова поделилась кадром с подводной съемки: «Мой приятель устроил нам ноябрьские купания и, благодаря моему отважному партнеру Сергею, я доплыла до берега».

Альбина Джанабаева и Надежда Грановская рассказали об удивительной встрече. «Забавный случай произошел со мной вчера! Сижу в кафе, обедаю перед съемкой, взглянула на миг в окно, а там..... во всей красе идет и смотрит мне в глаза Надя (а мы несколько лет с ней не виделись). В центре Москвы, не договариваясь, это просто не реально))))... но кто сказал, что такое не возможно, ничего не понимает))), мы все в этой жизни встречаемся именно тогда, когда друг друг нужны))), и где — не важно..... И как бы мы не контролировали свою жизнь, никто не знает какая встреча нас ожидает завтра. А от Нади вам привет», — написала в блоге Альбина. «Есть невидимые нити, которые связывают, не смотря на то, что каждый давно живет своей жизнью... А судьба- прелестница)), иногда, когда совсем этого не ждешь дарит по истине неожиданные и невероятно приятные встречи. Альбина! Ты в моем сердце и в моей душе. У нас с тобой столько воспоминаний, столько классных историй. О которых знаем только ты и я... Люблю! Будь счастлива», — ответила Надежда.

Максим Матвеев попал в похожую ситуацию: «Я обожаааю свою работу!!! Потому что она приносит такие неожиданные, приятные, душевные встречи, а когда еще есть возможность наслушаться супер-песен в талантливейшем исполнении Полины Гагариной, считай, вечер удался на все!!! Полина, чудо-человек, удачи тебе всегда и во всем!!!!! До встреч!!!»

Мария Порошина показала старое фото: «Счастливая трудовая юность. Краснодарский край».

Виктория Лопырева показала новую обложку на фоне слухов о беременности:

The new cover is here 🕸V

Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Кристина Асмус примерила новый образ: «Чееееелка! Да или нет??»

Эмин Агаларов, наоборот, примерил лысину (с помощью "фотошопа"): «Моя первая фотка без парика! Я долго скрывал, но решил признаться сегодня!»

Ксения Бородина продемонстрировала объемную прическу: «Вчера получила массу комплиментов, сказали что такой макияж и укладка — это прям мое. По количеству стори, я думаю вы поняли, что мне самой очень понравилось». И милую фотографию дочки: «Когда Берти забрал соску».

Галина Юдашкина поделилась трогательной фотографией с детьми: «Семейная съемка случилась! Теплые снимки вам в ленту дорогие подписчики!»

Олег Газманов показал фото с сыном: «Друзья, мы с моим младшим желаем вам хорошего дня и сообщаем, что у моего сайта появилась мобильная версия m.gazmanov.ru. Все стало мобильнее и удобнее».

Влад Топалов и певица МакSим представили новые клипы:

А Юлия Савичева — песню:

Фото: instagram

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