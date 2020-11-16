16 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/isinbaevayelena/
Елена Исинбаева примерила исторический костюм. «Интересно, похожа ли я на какую-нибудь королеву из пришлого?! А может быть на княжну?! Что думаете, мои хорошие? А вообще, мне очень нравятся пышные платья», — подписала она снимок.
Алина Загитова воссоединилась с любимой собакой и показала милые кадры с ней. «Наконец-то вместе», — прокомментировала фигуристка публикацию.
Нино Нинидзе поделилась с поклонниками солнечными кадрами из Сочи, отметив, что даже в ноябре там бывает отличная погода.
Маргарита Грачева, отметившая на днях 29-летие, опубликовала в блоге счастливые фото с супругом.
Еще одна недавняя именинница Мария Кожевникова показала свой именинный торт.
Наталья Андрейченко поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в шляпном магазине, и собрала комплименты. Поклонники актрисы отметили, что она отлично выглядит.
Наталья Сенчукова показала архивное фото из семейного альбома: «Случайно нашла фотографию нашего первого большого путешествия! Египет 1995 год. Очень живописно! Я на заднем плане, Виктор и наша костюмер Татьяна. Берегите себя и будьте здоровы!».
Экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина ответила на вопросы поклонниц, как правильно худеть. «Не нужно худеть вообще никогда, нужно просто меньше есть и исключить несколько нездоровых продуктов из рациона. Тогда и худеть не придется... Ни к Новому году, ни к 8 Марта, никогда...», — поделилась она своим секретом.
Николай Басков опубликовал фото со съемок с Отаром Кушанашвили. Премьеру золотой голос России обещал к Новому году.
Юлия Савичева разместила в Instagram редкое фото с родителями, с которыми редко видится.
Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы и оттуда дразнит фанатов «горячими» и живописными фотографиями.
В блоге дочери певицы Жасмин Маргариты появился милый семейный снимок с приготовления аппетитного ужина.
Фото и видео: Instagram Маргариты Шор, Анастасии Волочковой, Юлии Савичевой, Николая Баскова, Оксаны Воеводиной, Натальи Сенчуковой, Натальи Андрейченко, Марии Кожевниковой, Маргариты Грачевой, Нино Нинидзе, Алины Загитовой и Елены Исинбаевой
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