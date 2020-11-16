16 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Исинбаева примерила исторический костюм. «Интересно, похожа ли я на какую-нибудь королеву из пришлого?! А может быть на княжну?! Что думаете, мои хорошие? А вообще, мне очень нравятся пышные платья», — подписала она снимок.

Алина Загитова воссоединилась с любимой собакой и показала милые кадры с ней. «Наконец-то вместе», — прокомментировала фигуристка публикацию.

Нино Нинидзе поделилась с поклонниками солнечными кадрами из Сочи, отметив, что даже в ноябре там бывает отличная погода.