16 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @emmanuil_vitorgan
Алана Мамаева поделилась уютными совместными фото со своим бывшим мужем и отцом своего сына Александром Липовым. Глядя на такие кадры, подписчикам Аланы очень трудно поверить, что между ними, по ее словам, только дружба.
Ольга Бузова продолжает путешествие и делится впечатлениями от следующего города из своей копилки — Стамбула.
Лизе Арзамасовой путешествия не нужны — ей хорошо дома, рядом с близкими. Как всегда, Лиза публикует не только милое фото, но и трогательные слова. Сегодня актриса вспомнила, за что она благодарна минувшей осени.
Виктория Дайнеко тоже не унывает и считает, что «погода — кайф». Кажется, оптимистке Виктории хорошо в любом месте, будь то пляж или московский дом.
Елена Темникова тоже старается относиться ко всему с улыбкой и заряжает позитивом поклонников:
«Сегодня такое солнце красивое. Как же хорошо. Лимит на серость был давно исчерпан. Спасибо за такой день, тетя Погода», — пишет певица.
Очередной шикарный ретро-образ примерила Кристина Орбакайте — с зачесанными назад волосами она выглядит необычно, но весьма элегантно.
Дарья Повереннова решила поближе познакомиться с подписчиками и выяснить, чем они занимаются, а заодно порадовала их забавным видео.
Нюша трогательно поддержала Бритни Спирс, которой наконец удалось освободиться из-под опеки своей семьи.
«Мне кажется, переживали абсолютно все! Потому что лично для меня она правда один из культовых персонажей! Когда она появилась в 2000 году, я была подростком и реально фанатела от ее фееричных шоу и треков. Она вдохновила меня на многие творческие проявления», — рассказывает певица.
Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками своим плейлистом из детства и публикует очень милое архивное видео — еще будучи маленькой девочкой, она, кажется, знала, кем хочет стать в будущем.
Певица Zivert радуется новому рок-н-ролльному образу:
«Я дико хэппи! Полистайте, у меня наконец чувство, что я нашла свое! Но это не точно, зная меня», — пишет она. Поклонники согласны — новая прическа отлично отражает характер певицы.
Анастасия Решетова тоже решила продемонстрировать стильный образ, а заодно и поиронизировать над собой и стильным «рваным» пальто.
Максим Галкин неожиданно для всех предстал в новом амплуа — «Купидон в тапках». Автором идеи стала его супруга Алла Пугачева.
Эммануил Виторган показал уютное семейное фото — его дочь позирует с внуком Платоном. Судя по всему, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана тоже проводит время с дедушкой.
Фото: Instagram Кристины Орбакайте, Эммануила Виторгана, Максима Галкина, Лизы Арзамасовой, Виктории Дайнеко, Анастасии Решетовой, Зиверт, Нюши, Дарьи Поверенновой, Аланы Мамаевой, Елены Темниковой