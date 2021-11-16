16 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова продолжает путешествие и делится впечатлениями от следующего города из своей копилки — Стамбула.

Лизе Арзамасовой путешествия не нужны — ей хорошо дома, рядом с близкими. Как всегда, Лиза публикует не только милое фото, но и трогательные слова. Сегодня актриса вспомнила, за что она благодарна минувшей осени.

Виктория Дайнеко тоже не унывает и считает, что «погода — кайф». Кажется, оптимистке Виктории хорошо в любом месте, будь то пляж или московский дом.

Елена Темникова тоже старается относиться ко всему с улыбкой и заряжает позитивом поклонников:

«Сегодня такое солнце красивое. Как же хорошо. Лимит на серость был давно исчерпан. Спасибо за такой день, тетя Погода», — пишет певица.

Очередной шикарный ретро-образ примерила Кристина Орбакайте — с зачесанными назад волосами она выглядит необычно, но весьма элегантно.