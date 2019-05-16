16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Роза Сябитова рассказала о традиции в своей семье: «У нас есть традиция — семейный день. В этот день мы оставляем все дела, этот день только для нас троих! Причем за организацию обычно отвечает Ксения. Придумывает куда отправимся, если идем в кино выбирает фильмы с учетом наших интересов (и чаще всего это фэнтези или мультфильмы). Главное правило в этот день - не говорим о плохом, только позитив».

Эмин Агаларов устроил «Agalarov Party!»

Лариса Гузеева показала питомца: «Мои дети никогда у меня ничего не просили. Вот правда. В детстве, чтобы на пол упасть и сучить ногами с криком "купиии!", вообще не из их жизни.. Никогда не знаю что дарить, на все "спасибо, мам, мне не нужно". А вы чем своих детей радуете?»

Виктория Дайнеко примерила «голое» платье.

Глафира Тарханова наслаждается весной. Евгений Плющенко — тоже: