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16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Розы Сябитовой

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Роза Сябитова рассказала о традиции в своей семье: «У нас есть традиция — семейный день. В этот день мы оставляем все дела, этот день только для нас троих! Причем за организацию обычно отвечает Ксения. Придумывает куда отправимся, если идем в кино выбирает фильмы с учетом наших интересов (и чаще всего это фэнтези или мультфильмы). Главное правило в этот день - не говорим о плохом, только позитив».

Эмин Агаларов устроил «Agalarov Party!»

Лариса Гузеева показала питомца: «Мои дети никогда у меня ничего не просили. Вот правда. В детстве, чтобы на пол упасть и сучить ногами с криком "купиии!", вообще не из их жизни.. Никогда не знаю что дарить, на все "спасибо, мам, мне не нужно". А вы чем своих детей радуете?»

Виктория Дайнеко примерила «голое» платье.

Глафира Тарханова наслаждается весной. Евгений Плющенко — тоже:

Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов поделился фотографией с отдыха: «Йохохо! Пора и честь знать! Отдохнули хорошо! Спасибо за внимание! Впереди концерты и встречи с вами!»

«Рыжая перчинка» Джери Холлиуэлл показала, как выглядела 16 лет назад.

Бритни Спирс вернулась к репетициям.

Юлия Ковальчук высказалась о соцсетях: «Я тут наткнулась на замечательную цитату психолога Петрановской, которая оказалась мне дико близка и объясняет как нельзя лучше мое периодическое отсутствие в соцсетях. Цитирую: "Сколько людей бесконечно постят в соцсетях фото и отчёты о каждом своём дне,о любой детали своей жизни, словно без ответных лайков не вполне уверены, что у них и правда есть лицо, фигура, машина, дача, кошка, ребенок и пирог с ягодами на десерт". У меня все!»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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