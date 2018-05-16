16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева рассказала о счастье: «Вчера со мной случилось неожиданное счастье. Мои близкие люди сделали мне сюрприз. Я находилась на сьемках в Санкт-Петербурге. И утром выехала на репетицию, а очутилась в прекрасном месте. В деревне Чаплино Волховского района. В доме, в котором я не была 30 лет, но где провела много дней своего счастливого детства. Здесь жила моя прабабушка Катя, у которой мы гостили с бабушкой Верой. Через 30 лет я вспомнила каждый закуток, каждый коврик, даже это дерево. Дом не продали,наоборот, многое оставили, как было, в нем продолжает жить сестра бабушки Веры- Нина. И вчера меня там ждали. Эти ощущения невозможно передать. Настоящее детское беззаботное... Потрясающая штука - память. Через десятки лет восстанавливает события до мелочей. И вчера я снова провела день у бабушки. Где те же запахи. Мой любимый домик в деревне».

Оксана Федорова поделилась красотами родного края: «Славное море, священный Байкал! — крутится в голове, когда видишь эту красоту. Хрустальная вода внизу и синее небо над нами, свежий ветер и чудесное чувство свободы и полета».

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