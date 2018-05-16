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16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Надежды Грановской
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Олеся Судзиловская поделилась красотой:

Глафира Тарханова и Мария Шумакова наслаждаются весной и сиренью: «И кто уже/еще успел посмотреть на цветущие царские яблоневые сады в Коломенском?»

Алена Хмельницкая поделилась фото цветущих земляничных кустов: «Ну что, мои ампельные землянички? Поехали Ко мне в садик!»

Максим Галкин показал весну в своем замке:

Вера Брежнева рассказала о счастье: «Вчера со мной случилось неожиданное счастье. Мои близкие люди сделали мне сюрприз. Я находилась на сьемках в Санкт-Петербурге. И утром выехала на репетицию, а очутилась в прекрасном месте. В деревне Чаплино Волховского района. В доме, в котором я не была 30 лет, но где провела много дней своего счастливого детства. Здесь жила моя прабабушка Катя, у которой мы гостили с бабушкой Верой. Через 30 лет я вспомнила каждый закуток, каждый коврик, даже это дерево. Дом не продали,наоборот, многое оставили, как было, в нем продолжает жить сестра бабушки Веры- Нина. И вчера меня там ждали. Эти ощущения невозможно передать. Настоящее детское беззаботное... Потрясающая штука - память. Через десятки лет восстанавливает события до мелочей. И вчера я снова провела день у бабушки. Где те же запахи. Мой любимый домик в деревне».

Оксана Федорова поделилась красотами родного края: «Славное море, священный Байкал! — крутится в голове, когда видишь эту красоту. Хрустальная вода внизу и синее небо над нами, свежий ветер и чудесное чувство свободы и полета».

Наталья Штурм похвасталась дочкой:

Алика Смехова рассказала про сыновей: «Дети мои! Братья! Макар вчера нас всех растрогал-сделал подарок брату на 18 лет-полностью опустошив свою копилку. Мы копили денежку,которую ему дарили на все его др, а он все, до копейки, решил потратить на достойный подарок для брата! Выбрал самый дорогой и оригинальный аксессуар. Горжусь и люблю своих мальчиков. Скоро разница в 7 лет станет незаметной и они вместе покорят все вершины мира».

Дочки Ксении Бородиной тоже растут дружными: «Маруся заботушка, купила заранее в школьной столовой для Теюши печенье, на фото понятно, что полный рот радости))))».

Сергей Безруков поделился фотографиями игр с малышкой: «Дочь приготовила самый вкусный СУПО-ЧАЙ!!!!!) Вкуснее не ел и не пил)))) Помчался в театр...сегодня спектакль...эх,а так хочется отдохнуть...Работать!!!! Работать!!!! Вперед!!!!)»

Мария Погребняк рассказала о несамостоятельном муже:

Кристина Орбакайте поделилась хорошей новостью: «Это был мой секрет, а, точнее, сюрприз для всех, кто неравнодушен ко мне и к театру. Скоро вы увидите меня на сцене "Современника"».

Леонид Агутин рассказал о том, над чем работала его мама:

Надежда Грановская высказалась о возрасте: «Даже если вам немногооооо... за тридцать( можно как следует порезвиться))))).., ты перестаешь на что-либо или кого-либо надеятся. Без очарования и , следовательно, без разочарований. )) Без ожиданий... Живешь, и делаешь то, что считаешь нужным, прислушиваясь к своим ощущения, интуиции... Ловишь мгновения "приступов" счастья, и складываешь в глубокий ящик подсознания. О, и самое главное), больше не оправдываешь чьи-то ожидания. Это уже не твои проблемы. Мы маленькие планеты, и абсолютно достойны вращаться вокруг Солнца!!!!!»

Эвелина Бледанс показала, как выглядела в 17-19 лет:

Ольга Бузова поделилась очень откровенными фотографиями.

Фото: instagram

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