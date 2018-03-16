16 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Недавно ставшая мамой Анастасия Трегубова похвасталась идеальной фигурой. Валерий Меладзе показал, как поддерживает себя в форме: «Нас не догонят!!!! Даже камера не успевает снять!!!»

Сын Эвелины Бледанс напросился в зал к взрослым: «Сегодня я как обычно привела Семика в детскую комнату, а он впервые устроил истерику со слезами, что не останется. Пришлось взять его с собой на пилатес. Вел себя хорошо, заниматься тетям не мешал — сначала с нами движения повторял, потом яблко грыз. Но, почему были слезы я так и не поняла... у нас такое не практикуется».

Наталья Штурм устроила пикантную распродажу: