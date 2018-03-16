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16 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Недавно ставшая мамой Анастасия Трегубова похвасталась идеальной фигурой. Валерий Меладзе показал, как поддерживает себя в форме: «Нас не догонят!!!! Даже камера не успевает снять!!!»

Сын Эвелины Бледанс напросился в зал к взрослым: «Сегодня я как обычно привела Семика в детскую комнату, а он впервые устроил истерику со слезами, что не останется. Пришлось взять его с собой на пилатес. Вел себя хорошо, заниматься тетям не мешал — сначала с нами движения повторял, потом яблко грыз. Но, почему были слезы я так и не поняла... у нас такое не практикуется».

Наталья Штурм устроила пикантную распродажу:

Лариса Гузеева наслаждается зимой, валяясь в снегу: «Обожаю зиму и снег! Шикарный загар! Мы сами себе делаем настроение!»

Яна Рудковская подружилась с акулами и скатами: «Как я кормила местный шоу- бизнес) Нет ни у кого желания присоединиться ? )».

Холли Берри поздравила свою малышку Налу Ариэлу Обри с днем рождения: «Этот драгоценный ангел с нами вот уже 10 лет. Она выбрала меня, а я выбрала ее! С днем рождения, сладкая крошка». Дженнифер Лопес показала, как ее подросшие дети едут в школу.

Вера Брежнева поделилась игривым видео: «Вот так мы "делаем" пухлые губки».

Фото: instagram

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