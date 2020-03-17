16 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сама актриса похвасталась целеустремленностью: «Залы пустеют, но я не унываю))) Мою руки, протираю телефоны и улыбаюсь завтрашнему дню! Ну, и конечно, наращиваю мышечную массу».

Сергей Безруков поделился милым видео: «Пока мама репетирует, бабушка со Степой, мы с Машей изучаем репетиционный реквизит Мариинки) Помню себя в детстве, как же мне нравилось рассматривать реквизит у папы в театре, он тогда в Пушкинском театре работал) Аня ставит "Снегурочку" на новой сцене Мариинского театра!»