passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

16 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Фото из Instagram Анастасии Решетовой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Виторган записал забавное видео с Нино Нинидзе: «Прожорливая Зина и ее непотребно-потребительская корзина! Вот повезло так повезло: ум, красота, целлюлит, аппетит — все в одном».

Муж Анны Хилькевич показал забавное и романтичное видео с женой: «Немного макарены перед сном никому лишней не будет. И веса лишнего не будет. Но это не точно».

Сама актриса похвасталась целеустремленностью: «Залы пустеют, но я не унываю))) Мою руки, протираю телефоны и улыбаюсь завтрашнему дню! Ну, и конечно, наращиваю мышечную массу».

Сергей Безруков поделился милым видео: «Пока мама репетирует, бабушка со Степой, мы с Машей изучаем репетиционный реквизит Мариинки) Помню себя в детстве, как же мне нравилось рассматривать реквизит у папы в театре, он тогда в Пушкинском театре работал) Аня ставит "Снегурочку" на новой сцене Мариинского театра!»

Анастасия Решетова похвасталась фотографией с сыном: «Ратмирчику уже 5 месяцев! Правда на фото только 4, но я его выбрала неспроста — мы здесь ооочень похожи!)) Получается уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться».

Отец малыша Тимати снял забавное видео:

Марина Юдашкина показала фото с внуками: «Немного снега и радости детям! Футбол на снегу».

Анастасия Трегубова тоже поделилась снежной фотографией: «Закрыли горнолыжный сезон».

Алеся Кафельникова отдыхает в ОАЭ: «Теперь у меня тоже есть такая фотка».

Анита Цой показала дерзкую прическу: «Ты нас вдохновил #COVID19».

Мария Ивакова поделилась смешным и актуальным видео: «Самый надежный способ проверить ваши отношения».

Анастасия Волочкова, Оксана Фандера, Мария Миронова, Алена Шишкова, Лена Темникова и другие звезды продолжают делать селфи в масках.

«К борьбе с Коронавирусом готовы», — поделился сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской фотографией со старшим братом.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!