16 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Максим Виторган записал забавное видео с Нино Нинидзе: «Прожорливая Зина и ее непотребно-потребительская корзина! Вот повезло так повезло: ум, красота, целлюлит, аппетит — все в одном».
Муж Анны Хилькевич показал забавное и романтичное видео с женой: «Немного макарены перед сном никому лишней не будет. И веса лишнего не будет. Но это не точно».
Сама актриса похвасталась целеустремленностью: «Залы пустеют, но я не унываю))) Мою руки, протираю телефоны и улыбаюсь завтрашнему дню! Ну, и конечно, наращиваю мышечную массу».
Сергей Безруков поделился милым видео: «Пока мама репетирует, бабушка со Степой, мы с Машей изучаем репетиционный реквизит Мариинки) Помню себя в детстве, как же мне нравилось рассматривать реквизит у папы в театре, он тогда в Пушкинском театре работал) Аня ставит "Снегурочку" на новой сцене Мариинского театра!»
Анастасия Решетова похвасталась фотографией с сыном: «Ратмирчику уже 5 месяцев! Правда на фото только 4, но я его выбрала неспроста — мы здесь ооочень похожи!)) Получается уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться».
Отец малыша Тимати снял забавное видео:
Марина Юдашкина показала фото с внуками: «Немного снега и радости детям! Футбол на снегу».
Анастасия Трегубова тоже поделилась снежной фотографией: «Закрыли горнолыжный сезон».
Алеся Кафельникова отдыхает в ОАЭ: «Теперь у меня тоже есть такая фотка».
Анита Цой показала дерзкую прическу: «Ты нас вдохновил #COVID19».
Мария Ивакова поделилась смешным и актуальным видео: «Самый надежный способ проверить ваши отношения».
Анастасия Волочкова, Оксана Фандера, Мария Миронова, Алена Шишкова, Лена Темникова и другие звезды продолжают делать селфи в масках.
«К борьбе с Коронавирусом готовы», — поделился сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской фотографией со старшим братом.
Фото и видео: Instagram
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