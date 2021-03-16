16 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Волкова показала архивные фотографии со своей маленькой дочкой Лизой и призналась, что быть мамой для нее – настоящее счастье.

Ксения Собчак опубликовала яркое фото с сыном Платоном и собаками-хаски и резко высказалась против предложения усыплять бездомных животных.

Анна Семенович поделилась фотографией из Стамбула – на снимке певица запечатлелась вместе со своим братом.

Лиза Арзамасова вслед за коллегами отправилась на отдых – и появилась на пляже в Дубае в женственном белом купальнике.

Настасья Самбурская в свойственной ей манере иронично высказалась о марафонах похудения и выложила смешную фотографию, в подписи к которой пошутила, что похудела «на три Рудовой».

Элегантная Екатерина Варнава продефилировала в шикарном платье-металлик.