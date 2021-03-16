16 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @volkovihome
Екатерина Волкова показала архивные фотографии со своей маленькой дочкой Лизой и призналась, что быть мамой для нее – настоящее счастье.
Ксения Собчак опубликовала яркое фото с сыном Платоном и собаками-хаски и резко высказалась против предложения усыплять бездомных животных.
Анна Семенович поделилась фотографией из Стамбула – на снимке певица запечатлелась вместе со своим братом.
Лиза Арзамасова вслед за коллегами отправилась на отдых – и появилась на пляже в Дубае в женственном белом купальнике.
Настасья Самбурская в свойственной ей манере иронично высказалась о марафонах похудения и выложила смешную фотографию, в подписи к которой пошутила, что похудела «на три Рудовой».
Элегантная Екатерина Варнава продефилировала в шикарном платье-металлик.
Певица Зара отдыхает вместе с родителями и своими детьми, и делится с подписчиками важным для нее моментом, когда все близкие рядом. На фото артистка запечатлелась вместе с папой.
Ольга Бузова поделилась фотографией из бани. На фото артистка в ярком зеленом купальнике, который подчеркивает фигуру.
Нюша примерила на себя новый образ вслед за Верой Брежневой – певицу не признали с пышными пушистыми и волнистыми волосами.
Стеша Маликова появилась на пляже в нежном и женственном голубом платье-тунике.
Мирослава Дума показала фотографию вместе со своими детьми – все вместе они едут в автомобиле.
Фото и видео: Instagram Зары, Екатерины Волковой, Ксении Собчак, Анны Семенович, Ольги Бузовой, Настасьи Самбурской, Екатерины Варнавы, Стеши Маликовой
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