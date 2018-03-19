16-летняя внучка Владислава Третьяка вышла на лед в хоккейной форме

Обычно 16-летнюю внучку спортсмена можно увидеть в форме наездницы: девушка просто обожает лошадей, а еще — мечтает стать пилотом.

«Моя мама вообще против того, чтобы я училась на пилота. Она боится летать, поэтому хочет, чтобы у меня была более спокойная профессия, например экономист. А вот дедушка полностью согласен со мной. Он говорит, что поддержит любой мой выбор», — поделилась она в интервью.

Поддерживает ее он и в других увлечениях. «Я с детства очень любила лошадей, а теперь благодаря конному спорту практически все время провожу с ними. Это очень здорово! К тому же конный спорт — это азарт, некий стимул. Он воспитывает и закаляет характер. <...> Еще я учусь в школе, рисую, читаю книги, слушаю музыку, гуляю с друзьями. Если остаются силы и свободное время, бегаю, чтобы поддерживать фигуру в тонусе», — поделилась она.

Будущую профессию девушка выбирает, учитывая свое главное увлечение: содержание лошади требует средств. В ближайшее время Анна планирует попробовать себя в роли профессиональной модели или художницы.

Фото: instagram