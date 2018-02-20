16-летний красавец-сын Водяновой покорил гостей ее благотворительного вечера
Накануне в столице Великобритании прошел гала-вечер фонда Натальи Водяновой. Темой праздника супермодель выбрала «Космос», и гости пытались перещеголять друг друга в оригинальности нарядов, позируя фотографам.
А старший сын Натальи Лукас Портман не стал ничего придумывать и надел простой свитшот с принтом NASA. Парень вырос настоящим красавцем — думаем, он скоро разобьет не одно девичье сердце!
Многодетная мама с удовольствием фотографировалась с наследником и отмечала его на снимках. В Instagram самого Лукаса много красивых кадров, на которых он позирует как настоящая модель. Возможно, в будущем он выберет профессию своей мамы, или же попробует себя в чем-то ином (Лукас также интересуется кулинарией и занимается спортом) — время покажет.
Фото: Instagram