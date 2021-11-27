16-летний хоккеист «Динамо» скончался после удара о борт и последовавшей комы

16-летний игрок молодежной хоккейной команды «Динамо» скончлся в Москве. Как сообщает пресс-служба клуба, защитник Валентин Родионов был госпитализирован в Морозовскую больницу после того, как потерял сознание, вернувшись с игры на скамейку в матче против ЦСКА. До этого сильных столкновений и ударов на льду не было. Предположительно, что травму юноша мог получить во время удара о борт.

Инцидент имел место еще 21 ноября. 6 дней врачи Морозовской больницы боролись за жизнь спортсмена. Оказалось, что от ушиба у него развился сильный отек мозга. Медики провели трепанацию черепа, чтобы снизить давление. Из-за нестабильного состояния пациента ввели в состояние искусственной комы. Новосстановиться Валентин Родионов не смог.

«На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.