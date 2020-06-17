16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Кристина Асмус поздравила друзей: «На фото я с талантливейшей семьей режиссеров и близкими друзьями Климом Шипенко и Соней Карпуниной, у которых буквально не днях родился сын!!!!!!! А еще сегодня у Клима День рождения!!!!»
Юлия Барановская похвасталась спортивной дочерью: «И даже мои туфли на высоком каблуке, которые явно велики Янке на пару размеров, не являются моей кукле помехой для танцев».
Александр Ревва показал фото с дочками на роликах: «Как же быстро они растут».
Алена Шишкова опубликовала еще одно фото с красавицей-дочкой: «Я твоя половина тебя». Марина Юдашкина похвасталась милашкой-внуком: «Аркадий что то замыслил пока Толя едет в школу». Любовь Толкалина гордится взрослой дочерью: «Синенькие мои — смородиновые, сапфировые, драгоценные! Удивительно быстро. Так и говорила мне Марусина первая учительница Ольга Николаевна Шилина, на линейке для первоклассников — "Вы глазом моргнуть не успеете, как Маша будет получать аттестат". А вот и он! Поздравляю! Жизнестойкость, ориентир на свет, жажда, умение видеть свое и учиться, учиться, учиться не останавливаясь — всю жизнь. Люблю».
Ольга Бузова примерила «девачковую» прическу.
Татьяна Лазарева поделилась мыслями о короткой стрижке:
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Вот уже две недели, как я с новой прической хожу. И хочу с вами поделиться ощущениями. Вообще, я себе с короткой стрижкой очень нравлюсь - как-то и моложе выгляжу, и энергичнее. Но почему-то в моей семье это всеми воспринимается не так позитивно, типа: «О, мама снова под мальчика подстриглась». Видимо, они во мне хотят видеть более мягкую, женственную, теплую натуру, с полудлинными волнистыми волосами. И честно, я зачастую стараюсь отращивать эти волосы несчастные. Они еле-еле отрастают до плеч безжизненными, секущимися, и, честно говоря, наполовину седыми (никому не говорите!) Сама офигела во время карантина))) А еще этот уход, маски, всякие средства для укладки обязательные, да и сама укладка держится от силы два дня… Ужасно тяжелый труд, короче. ⠀ А сейчас? Встала, помыла, высушила и пошла - красота!.. И ещё мне кажется, что когда ты состригаешь с себя какую-то большую окостеневшую ненужную часть, ты будто расстаешься с каким-то якорем. ⠀ И как будто я изменилась не внешне, а внутренне - я полна сил и энергии, стала больше улыбаться, сразу скакнул вперёд мой новый проект, про который я вам расскажу позже... Думаю, даже на фото видно, как мне хорошо! ⠀ У кого из вас был такой опыт? Расставания с какой-то своей частью. Как это было у вас? ⠀ #танямолодец #татьяналазарева #образ #стрижка
Юлия Высоцкая поделилась рецептом:
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Упражнения в прекрасном) корж меренга - 6 белков, 240 мелкого сахара, ваниль, 1чл крахмала, 2чл яблочного уксуса, взбиваем белки, добавляем уксус, сахар соединяем с крахмалом и ванилью, добавляем по паре ложек в взбивающиеся белки, бить долго, минут 10 на самой большой мощности блендера. Духовка 120’С, режим горячий воздух,час выпекаем и в выключенной духовке забываем корж ещё на час. Можно с мороженым, можно со взбитыми сливками, можно с заварным... у меня крем -сливочный сыр, ваниль, пудра, взбить, добавить взбитых сливок. Украсить! Хорошего вечера) #припадок #мнеэтонравится #погнали #pavlova #полюбименятолстенькой #юлиявысоцкая #juliavysotskaya
Анита Цой побаловала себя пирожком:
Николай Басков пожаловался: «Хочууууу на моооорееее, очень! Когда уже откроют границы».
Эвелина Бледанс не унывает и участвует в съемках с брутальным партнером: «Сегодня у меня была постельная сцена, в которой мое тело было немного повреждено».
Анна Семенович тоже поделилась позитивом:
Анна Седокова все-таки готовится к пляжному сезону, а Юлия Ковальчук ностальгирует.
Анастасия Волочкова похвасталась: «Этот обруч для тонкой талии мне подарили».
Елена Воробей обрадовала поклонников:
Алена Водонаева намекнула на романтику в Питере: «Бывает так, что Питер запоминается навсегда. Это именно та поездка 💔 13.06.2020».
Фото и видео: Instagram
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