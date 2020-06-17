16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус поздравила друзей: «На фото я с талантливейшей семьей режиссеров и близкими друзьями Климом Шипенко и Соней Карпуниной, у которых буквально не днях родился сын!!!!!!! А еще сегодня у Клима День рождения!!!!»

Юлия Барановская похвасталась спортивной дочерью: «И даже мои туфли на высоком каблуке, которые явно велики Янке на пару размеров, не являются моей кукле помехой для танцев».