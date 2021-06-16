16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова болеет за наших футболистах на трибуне вместе со своим сыном, Светлана Бондарчук отдыхает у моря, а Александра Новикова ностальгирует и делится лучшими кадрами с январской поездки на Бали.

Юлия Такшина тоже отдыхает и с иронией делится, что уже в 8 утра оказалась в Грязи.

Глафира Тарханова открыла купальный сезон и выложила фото у реки, а Альбина Джанабаева в нежном платье с цветочным принтом рассказала, как она счастлива быть мамой.