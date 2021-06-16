16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Лиана Шульгина отмечает сразу два праздника – годовщину с супругом Арсением Шульгиным, и день рождения своего питомца, которой исполнилось уже 12 лет.
Лена Перминова показала своего новорожденного сына Александра – малышу исполнился месяц.
Мария Александрова заявила поклонникам, что уходит на каникулы и поделилась яркой фотографией у моря.
Саша Бортич поделилась нежным и милым фото со своим сыном.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenaperminova
Гарри Галкин дал совет всем рэперам России – видео появилось в Instagram его отца.
Мария Кожевникова болеет за наших футболистах на трибуне вместе со своим сыном, Светлана Бондарчук отдыхает у моря, а Александра Новикова ностальгирует и делится лучшими кадрами с январской поездки на Бали.
Юлия Такшина тоже отдыхает и с иронией делится, что уже в 8 утра оказалась в Грязи.
Глафира Тарханова открыла купальный сезон и выложила фото у реки, а Альбина Джанабаева в нежном платье с цветочным принтом рассказала, как она счастлива быть мамой.
Фото: Instagram Лены Перминовой, Марии Кожевниковой, Юлии Такшиной, Глафиры Тархановой. Альбины Джанабаевой, Светланы Бондарчук, Саши Бортич, Максима Галкина, Лианы Шульгиной, Марины Александровой
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