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16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Лиана Шульгина отмечает сразу два праздника – годовщину с супругом Арсением Шульгиным, и день рождения своего питомца, которой исполнилось уже 12 лет.

Лена Перминова показала своего новорожденного сына Александра – малышу исполнился месяц.

Мария Александрова заявила поклонникам, что уходит на каникулы и поделилась яркой фотографией у моря.

Саша Бортич поделилась нежным и милым фото со своим сыном.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сын Елены Перминовой

Фото: @lenaperminova

Гарри Галкин дал совет всем рэперам России – видео появилось в Instagram его отца.

Мария Кожевникова болеет за наших футболистах на трибуне вместе со своим сыном, Светлана Бондарчук отдыхает у моря, а Александра Новикова ностальгирует и делится лучшими кадрами с январской поездки на Бали.

Юлия Такшина тоже отдыхает и с иронией делится, что уже в 8 утра оказалась в Грязи.

Глафира Тарханова открыла купальный сезон и выложила фото у реки, а Альбина Джанабаева в нежном платье с цветочным принтом рассказала, как она счастлива быть мамой.

Фото: Instagram Лены Перминовой, Марии Кожевниковой, Юлии Такшиной, Глафиры Тархановой. Альбины Джанабаевой, Светланы Бондарчук, Саши Бортич, Максима Галкина, Лианы Шульгиной, Марины Александровой

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