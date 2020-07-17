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16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Дмитрия Певцова

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Дмитрий Певцов показал уютное семейное фото: «Доброе утро, люди добрые! Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. (Митр. Антоний Сурожский)».

Оксана Самойлова сфотографировала подрастающего сына с одной из сестричек: «Маугли и белоснежек».

Дмитрий Маликов показал трогательный кадр: «Ну-ка, дайте пожалуйста лайков».

Сергей Лазарев показал фото с подрастающим сыном: «Группа в полосатых плавках».

Влад Соколовский записал трогательное видео:

Олег Газманов поделился архивной фотографией с Леонидом Агутиным: «С днем рождения, Леня! Неважно сколько лет этой фотографии. Чем измерить время — может быть веками, может быть годами, может пустотой? Мы измерим время верными друзьями, песнями, стихами и мечтой...! А написалось за это время мноооого... пусть тебе и дальше пишется. Танцуй пока молодой, через неделю у меня деньрождения».

Владимир Кристовский призвал детей, чтобы поздравить друга:

Филипп Киркоров похвастался:

Алла Довлатова отправилась к морю: «С утра выпил, целый день свободен... начинается последний день отдыха. Завтра в дорогу. Я помню еще один советский афоризм: "С утра шампанское пьют или аристократы, или дегенераты". Вот я не люблю пить с утра! А мне бы очень хотелось почувствовать себя аристократкой. Думаю дело в том, что на отдыхе с детьми, я все-равно до конца не расслабляюсь. А без детей не езжу. Поэтому, шампанское буду пить с утра лет через 15. А пока — морковный сок».

Ольга Шелест иронизирует над своим стилем: «Мам, давай я тебя сфофафрафирую, ты сегодня такая... бежевая».

Деми Мур показала, как стала блондинкой:

Ирина Пегова проверила свое здоровье: «Делала МРТ! Боялась, что будет тяжело лежать, громко, без движения да еще и в замкнутом пространстве! Но... после двух ночных смен, сразу заснула, как миленькая! И самое главное — ни грыж ни протрузий! Ходите в больницы, проверяйтесь, лечитесь, страхуйтесь и перестраховывайтесь, а главное — будьте здоровы».

Елены Исинбаевой показала, как справилась с проблемой мошек во время езды на велосипеде: «Единственная неприятность во время езды на моем красавце, это мошки. Я их прилично наелась, пока не надела бафф.... фииииии».

Фото и видео: Instagram / @pegovairina / @oleggazmanov / @olgashelest / @isinbaevayelena / @alla_dovlatova / @dima_pevtsov / @dmitriy_malikov / @lazarevsergey / @samoylovaoxana / @vova_kristovskiy / @vs20 / @demimoore / @fkirkorov

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