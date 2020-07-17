16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алла Довлатова отправилась к морю: «С утра выпил, целый день свободен... начинается последний день отдыха. Завтра в дорогу. Я помню еще один советский афоризм: "С утра шампанское пьют или аристократы, или дегенераты". Вот я не люблю пить с утра! А мне бы очень хотелось почувствовать себя аристократкой. Думаю дело в том, что на отдыхе с детьми, я все-равно до конца не расслабляюсь. А без детей не езжу. Поэтому, шампанское буду пить с утра лет через 15. А пока — морковный сок».

Ольга Шелест иронизирует над своим стилем: «Мам, давай я тебя сфофафрафирую, ты сегодня такая... бежевая».

Деми Мур показала, как стала блондинкой: