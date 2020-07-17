16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дмитрий Певцов показал уютное семейное фото: «Доброе утро, люди добрые! Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. (Митр. Антоний Сурожский)».
Оксана Самойлова сфотографировала подрастающего сына с одной из сестричек: «Маугли и белоснежек».
Дмитрий Маликов показал трогательный кадр: «Ну-ка, дайте пожалуйста лайков».
Сергей Лазарев показал фото с подрастающим сыном: «Группа в полосатых плавках».
Влад Соколовский записал трогательное видео:
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Вчера наконец-то увиделись с самым любимым для меня человеком, на всём белом свете 🤍 ⠀ Не виделись ооочень долго из-за всей этой пандемии и я надеюсь, что таких сложных обстоятельств больше не будет. ⠀ Мийка теперь будет осваивать свой новый транспорт (PINK...), а ещё сегодня мы пойдём с ней прыгать на батутах и всячески веселиться) Как же я мечтал об этом🙈 ⠀ #владсоколовский #миясоколовская #дочь #доча #доченька #папа #ребенок #крошка #любовь
Олег Газманов поделился архивной фотографией с Леонидом Агутиным: «С днем рождения, Леня! Неважно сколько лет этой фотографии. Чем измерить время — может быть веками, может быть годами, может пустотой? Мы измерим время верными друзьями, песнями, стихами и мечтой...! А написалось за это время мноооого... пусть тебе и дальше пишется. Танцуй пока молодой, через неделю у меня деньрождения».
Владимир Кристовский призвал детей, чтобы поздравить друга:
Филипп Киркоров похвастался:
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Теперь на аллее звёзд в Витебске зажглась Звезда под именем Филипп Киркоров! 🌟 Сегодня я стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию". 🌍 Церемония закладки памятного знака состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств “Славянский базар”. Теперь в Летнем амфитеатре есть Звезда из полированного гранита с символом фестиваля - цветком василька с именем #ФилиппКиркоров2020 @festivalvitebsk
Алла Довлатова отправилась к морю: «С утра выпил, целый день свободен... начинается последний день отдыха. Завтра в дорогу. Я помню еще один советский афоризм: "С утра шампанское пьют или аристократы, или дегенераты". Вот я не люблю пить с утра! А мне бы очень хотелось почувствовать себя аристократкой. Думаю дело в том, что на отдыхе с детьми, я все-равно до конца не расслабляюсь. А без детей не езжу. Поэтому, шампанское буду пить с утра лет через 15. А пока — морковный сок».
Ольга Шелест иронизирует над своим стилем: «Мам, давай я тебя сфофафрафирую, ты сегодня такая... бежевая».
Деми Мур показала, как стала блондинкой:
Ирина Пегова проверила свое здоровье: «Делала МРТ! Боялась, что будет тяжело лежать, громко, без движения да еще и в замкнутом пространстве! Но... после двух ночных смен, сразу заснула, как миленькая! И самое главное — ни грыж ни протрузий! Ходите в больницы, проверяйтесь, лечитесь, страхуйтесь и перестраховывайтесь, а главное — будьте здоровы».
Елены Исинбаевой показала, как справилась с проблемой мошек во время езды на велосипеде: «Единственная неприятность во время езды на моем красавце, это мошки. Я их прилично наелась, пока не надела бафф.... фииииии».
Фото и видео: Instagram / @pegovairina / @oleggazmanov / @olgashelest / @isinbaevayelena / @alla_dovlatova / @dima_pevtsov / @dmitriy_malikov / @lazarevsergey / @samoylovaoxana / @vova_kristovskiy / @vs20 / @demimoore / @fkirkorov
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