16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезды продолжают выкладывать в Instagram свои портреты, «модифицированные» приложением Face app. Максим Галкин показал подписчикам, как, по версии программы, он должен был выглядеть в молодости.
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Чьи фотографии вам понравились больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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