16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катя Лель и Алексей Чадов также посвятили время спорту, а Максим Виторган показал, как «издевается» над своим тренером: «Поиздевался напоследок на @dmitry_ozerskiy в #protrenerжуковка . Наши праздничные футбольные споры закончены. И теперь переходим к рутине и у меня не будет возможности отлынивать под благовидным предлогом.;-))».