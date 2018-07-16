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16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елены Захаровой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Елена Захарова вдохновляется морским пейзажем. Елена Исинбаева впервые пришла на тренировку после рождения сына.

Катя Лель и Алексей Чадов также посвятили время спорту, а Максим Виторган показал, как «издевается» над своим тренером: «Поиздевался напоследок на @dmitry_ozerskiy в #protrenerжуковка . Наши праздничные футбольные споры закончены. И теперь переходим к рутине и у меня не будет возможности отлынивать под благовидным предлогом.;-))».

Яна Рудковская показала трогательное видео с сыном Сашей.

Алиса Аршавина поделилась фрагментами прогулки Андрея Аршавина с дочкой Есенией.

Анна Семенович устроила жаркие танцы на Крите.

Екатерина Андреева примерила кокошник.

Самый лучший Чемпионат закончился-пусть теперь попробуют повторить другие-планочка поднята,как для прыжка Елены Исимбаевой 😂😂😂,итоги ещё подводятся,но уже ясно-Россия-на высоте,выполнила и перевыполнила,наши футби-тоже ,они очень хотели ,чтоб мы все ими гордились ,записали видеоролик с обещанием не подвести и выполнили на 💯💯💯.И мы болели за них как бешенные .И я , поклонник наших хокки🥅🏒🥅,впервые срывала горло за наших футби🤾‍♂️-потому что они бились за Россию,как львы-тигры,не сдаваясь до последней минуты,да и вообще-не сдаваясь.А мой муж-в прошлом профессиональный футболист Белградской «Црвена Звезда»,который отлично разбирается в пасах,проводках,обводках,метровых и одиннадцати😂😂😂,пенальти -шменальти и прочих футби премудростях сказал-россияне действительно отлично начали играть,а ведь раньше я этого не видел,не играли ТАК.И даже как-то волк 🐺Забивака отошёл в тень нового символа Чемпионата-РУССКОГО КОКОШНИКА. И я считаю потому,что истинная народность,истоки ,уважение к традициям-не победимы и стал это головной убор счастливым символом Чемионата Мира и выбран он был вроде как по воле случая,а на самом деле-это судьба и века стоящие ,как непробиваемая стена за нашей Россией ,и предки наши в кокошниках,сарафанах-кафтанах-сафьяновых сапожках ,шлемах богатырей-тоже судьба и вспоминая о них в сложные моменты-мы всегда будем на высоте . И эта съемка в кокошнике была до Чемпионата, за полгода до...И как угадали с тенденцией ,однако!Обожжжжжаю народные костюмы❤️❤️❤️И вот что я думаю-все ищут национальную идею,а по мне -что её искать? Я ее для себя давно нашла.Она в нас самих и запрятана.Я верю,что я классная россиянка.И никакие силы ,ни западные,ни местные меня с этого осознания не собьют -вот и вся моя национальная идея . А от этого осознания и закручивается успех каждой личности в отдельности,а от успеха каждого в отдельности и нарастает успех страны.Я со своей Россией и в горе и в радости! #футбол #россия #кокошник #костюм #праздник #платье #сарафан #чемпионатмира #россиявперед #праздник #праздниккнамприходит #football #footballgame #team #play #playing #russia #dress #worldcup2018 #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Стас Костюшкин откровенно высказался о фонограмме.

Фото: instagram

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