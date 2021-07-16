16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram
Юлия Ковальчук опубликовала стильный образ «в костюме пупсика» — эффектном комбинезоне оливкового оттенка.
Юлия Савичева поделилась очень нежным и романтичным образом в платье с цветочным принтом.
Анастасия Волочкова померилась с лошадью, у кого из них длиннее ноги. Балерина явно в лидерах.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @millajovovich
Мила Йовович опубликовала эффектное фото в платке, повязанном на голове.
Ирина Дубцова поделилась настроением — певица призналась, что чувствует себя на 23 года.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали, как надо правильно играть в «камень, ножницы, бумага».
Мила Сивацкая поделилась летним фото на берегу моря с распущенными волосами.
Виктория Бекхэм выложила эффектное фото из тренажерного зала и похвасталась отличной фигурой.
Ирина Пегова показала подписчикам, каким прекрасным видом она ежедневно наслаждается на отдыхе.
Мирослава Карпович поздравила свою маму с днем рождения и поделилась в своем блоге архивными фотографиями.
Телеведущая Аврора поделилась жизнеутверждающими фотографиями, а заодно научила своих поклонников, как приучить себя регулярно заниматься спортом.
Фото: Instagram Милы Сивацкой, Альбины Джанабаевой, Авроры, Мирославы Карпович, Ирины Пеговой, Ирины Дубцовой, Миллы Йовович, Юлии Ковальчук, Юлии Савичевой, Анастасии Волочковой, Виктории Бэкхем
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