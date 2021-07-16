16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram

Юлия Ковальчук опубликовала стильный образ «в костюме пупсика» — эффектном комбинезоне оливкового оттенка.

Юлия Савичева поделилась очень нежным и романтичным образом в платье с цветочным принтом.

Анастасия Волочкова померилась с лошадью, у кого из них длиннее ноги. Балерина явно в лидерах.