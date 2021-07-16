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16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram

Юлия Ковальчук опубликовала стильный образ «в костюме пупсика» — эффектном комбинезоне оливкового оттенка.

Юлия Савичева поделилась очень нежным и романтичным образом в платье с цветочным принтом.

Анастасия Волочкова померилась с лошадью, у кого из них длиннее ноги. Балерина явно в лидерах.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Милла Йовович

Фото: @millajovovich

Мила Йовович опубликовала эффектное фото в платке, повязанном на голове.

Ирина Дубцова поделилась настроением — певица призналась, что чувствует себя на 23 года.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали, как надо правильно играть в «камень, ножницы, бумага».

Мила Сивацкая поделилась летним фото на берегу моря с распущенными волосами.

Виктория Бекхэм выложила эффектное фото из тренажерного зала и похвасталась отличной фигурой.

Ирина Пегова показала подписчикам, каким прекрасным видом она ежедневно наслаждается на отдыхе.

Мирослава Карпович поздравила свою маму с днем рождения и поделилась в своем блоге архивными фотографиями.

Телеведущая Аврора поделилась жизнеутверждающими фотографиями, а заодно научила своих поклонников, как приучить себя регулярно заниматься спортом.

Фото: Instagram Милы Сивацкой, Альбины Джанабаевой, Авроры, Мирославы Карпович, Ирины Пеговой, Ирины Дубцовой, Миллы Йовович, Юлии Ковальчук, Юлии Савичевой, Анастасии Волочковой, Виктории Бэкхем

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