16 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Ксения Бородина рассказала о воспитании девочек: «Все вы знаете, что мы живем в Подмосковье, там где воздух чистый, а из окна виднеется лес. Я очень трепетно отношусь к природе, никогда не выброшу мусор мимо урны. С раннего детства и девочек своих учила правилу — "природу надо беречь!". Поэтому я очень рада, что за последнее время нелегальных вырубок лесов стало в разы меньше, а на месте пустырей активно стали выращивать новые деревья. Надеюсь, так будет всегда! На фото искусственная елочка».

Ирина Хакамада рассказала о чуде природы: «Плод женской кокосовой пальмы” coco de mer”. До очистки весит 20 кг. А после очистки выглядет так как на второй фотографии)) вернулась в Москву, покапока Сейшелы».

Кети Топурия поделилась трогательным видеороликом: