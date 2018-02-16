16 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Рената Литвинова проводит время с дочкой: «В Париже тепло и солнце». Ольга Бузова наслаждается одиночеством: «Поиграем? Да, да, да, я красивая, и такая, как я — одна». Жанна Эппле — работой.
Любовь Толкалина показала, как выглядела в детстве:
Юлия Барановская с детьми встретилась с Андреем Малаховым, а Анна Седокова посвятила ему пост:
Разговор 9 лет назад... -Андрей, у меня к Вам есть необычное предложение. Не могли бы Вы сыграть агента 007 в моем клипе «Привыкаю» и быть моим любимым мужчиной в клипе? -Интересное предложение, Анна . -Только я боюсь, у меня нет возможности оплатить Ваш гонорар .( -Ничего. Когда то разберёмся. Дадите нам свой свой концерт. Я в Вас верю ! И я согласен ! За эти 9 лет я так и не отдала ему свой долг и боюсь, что теперь точно не потяну его гонорар, но я никогда не забуду, что ты @malakhov007 для меня тогда сделал ! Твоя вера стала фундаментом моей карьеры, а песня «Привыкаю» стала любима миллионами. Спасибо и я Вас очень люблю ❤️
Елена Ваенга рассказала, как проводит время в больнице: «Чет я прям зачитываюссссся Антоном Палычем... голубчиком». Олег Газманов показал, как играет с любимой собакой:
Ангелина Вовк рассказала о традициях:
Ксения Бородина рассказала о воспитании девочек: «Все вы знаете, что мы живем в Подмосковье, там где воздух чистый, а из окна виднеется лес. Я очень трепетно отношусь к природе, никогда не выброшу мусор мимо урны. С раннего детства и девочек своих учила правилу — "природу надо беречь!". Поэтому я очень рада, что за последнее время нелегальных вырубок лесов стало в разы меньше, а на месте пустырей активно стали выращивать новые деревья. Надеюсь, так будет всегда! На фото искусственная елочка».
Ирина Хакамада рассказала о чуде природы: «Плод женской кокосовой пальмы” coco de mer”. До очистки весит 20 кг. А после очистки выглядет так как на второй фотографии)) вернулась в Москву, покапока Сейшелы».
Кети Топурия поделилась трогательным видеороликом:
Светлана Бондарчук продемонстрировала стойку на голове и тонкую талию (но фанаты уличили ее в использовании фотошопа). Виктория Дайнеко поделилась «лифтолуком»: «"Располневшая" я желаю всем хорошего вечера».
Дэвид Бекхэм встречает китайский Новый год.
Валерия рассказала о премьере:
Фото: instagram