16 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ danilakozlovsky
Екатерина Шпица отдохнула в Сочи и вернулась домой с огромной сумкой, набитой вкусными подарками от друзей. Екатерина с теплотой вспомнила, как раньше в такой клетчатой сумке привозила в Москву заготовки в стеклянных банках, которые мама давала с собой.
Данила Козловский поделился с подписчиками серией фотографий маленькой дочки. Малышке исполнилось два года.
Кети Топурия весь день провела на съемках клипа, а Нонна Гришаева была занята озвучиванием нового сериала.
Бритни Спирс завела себя щенка овчарки. Милый зверек оказался еще и смышленым. Всего через полчаса лекций он понял, где находится лоток и как его правильно использовать. Также у певицы есть кошка.
Анна Семенович практически отошла от недавней операции и уже вовсю общается с подписчиками в своем блоге. Она выложила фотографию, на которой позирует в стильном образе, и под публикацией порассуждала на интересную тему. «Иногда мы очень сильно пережимаем Вселенную своим желанием, бьемся лбом об стенку, сносим все на своем пути, но, получив желаемое, понимаем, что это не то, что нам надо. Бывают ситуации, когда мы боремся за любовь человека, который нам не нужен по жизни, или пытаемся построить бизнес, который не для нас, или приобрести какую-то вещь, которая не принесет нам удовольствия и счастья. А все потому, что истинное «НАШЕ» должно приходить к нам легко… Иногда через труд, но, главное, в удовольствие и несильные препятствия! Вселенная знает, что для нас лучше и когда мы к этому готовы. Иногда надо просто расслабиться и со словами: «Делай все возможное и будь что будет!» А главное — получать удовольствие и кайф от жизни», — написала артистка.
Елена Летучая проводит отпуск в Антарктиде в компании друзей и любимого мужа. Телеведущая подчеркнула, что для того, чтобы экспедиция удалась, нужна хорошая компания.
Дима Билан выступил с большой концертной программой в «Крокус Сити Холле». На выступление пришел рэп-исполнитель GONE.Fludd со своей девушкой Татьяной Моргуновой, которая раньше входила в состав группы «Серебро». Билан намекнул на то, что поклонникам его творчества стоит ждать совместный трек с рэпером. «Коллаб намечается», — написал певец.
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина даже на отдыхе не пропускает утреннюю пробежку. Сейчас девушка гостит в Мюнхене. Она отметила, что много гуляет по городу и рада, что ей повезло с хорошей погодой.
Юлия Барановская станцевала под трек Басты и зарядила поклонников хорошим настроением.
Анастасия Волочкова встретила своего старого друга Никаса Сафронова на съемках шоу «Пусть говорят». Звезда пожаловалась, что из-за напряженного графика она видится с художником исключительно в рабочем формате.
Нюша отдыхает на Мальдивах. Она не стесняется демонстрировать загорелое тело на фоне пальм.
Фото и видео: Instagram