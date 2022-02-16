16 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Семенович практически отошла от недавней операции и уже вовсю общается с подписчиками в своем блоге. Она выложила фотографию, на которой позирует в стильном образе, и под публикацией порассуждала на интересную тему. «Иногда мы очень сильно пережимаем Вселенную своим желанием, бьемся лбом об стенку, сносим все на своем пути, но, получив желаемое, понимаем, что это не то, что нам надо. Бывают ситуации, когда мы боремся за любовь человека, который нам не нужен по жизни, или пытаемся построить бизнес, который не для нас, или приобрести какую-то вещь, которая не принесет нам удовольствия и счастья. А все потому, что истинное «НАШЕ» должно приходить к нам легко… Иногда через труд, но, главное, в удовольствие и несильные препятствия! Вселенная знает, что для нас лучше и когда мы к этому готовы. Иногда надо просто расслабиться и со словами: «Делай все возможное и будь что будет!» А главное — получать удовольствие и кайф от жизни», — написала артистка.