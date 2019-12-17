16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Виктория Лопырева встретила день у океана: «Настроение — девушка Бонда. Доброе бодрое утро!»
Тимати остался с сыном, пока Анастасия Решетова уехала по делам: «Понедельник день тяжелый. Поэтому, пусть Мама работает, а мы останемся дома смотреть Нетфликс».
Ксения Собчак поделилась фотографией с подросшим Платоном: «Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду кайфовать на детском др так, как вчера, я бы плюнула в лицо обидчику))) сегодня-кайфую. Жизнь прекрасна».
Влад Соколовский показал трогательное видео: «Умотал мелкую перед дневным сном».
Джорджина Родригес показала забавное фото с Криштиану Роналду и детьми. Кейт Хадсон показала праздничные наряды малышей. Джастин Портман похвастался детской комнатой.
Дана Борисова пожаловалась на тяжелые отношения с дочерью:
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Сидела ,терпела ,молчала ,НО БОЛЬШЕ НЕ МОГУ‼️Дочка намочила мою рукопись ,и ,думаю и спугалась и выкинула🙈Вообще в последнюю неделю были отношения напряженные ,она порезала мой шарф и блузку шелковую до съёмок.набрала ее папе и попросила ,пусть поживет у вас дней 5,у меня все сроки по книге болят.В ответ он вчера пришёл с полицейским нарядом ,при Поле назвал недоделанной наркоманкой.По моему это уже грязный немужской поступок.Полицейские сфоткались со мной пошутили и уехали.Полина с папой тоже.Я села за рукопись ,через пару ча сов Полина вернулась якобы за какими то вещами .Я писала книгу и не заметила что она унесла.Через пару часов встала отдохнуть,а ЩЕНКА НЕТ.Искала по всему дому ,но он пропал .Позвонила Полина и она сказала ты не получишь Мишель до суда.Господи ,я сползла по стенке ,я очень люблю ее ,она мой самый близк друг .Позвонила @stepanovlawyer 💋💋👄,он забрал все документы на собаку ,на которых стоит надписи ,что я ее хозяйка,но от этого не легче,болит сердце.Да как же так люди добрые????
Анна Чиповская показала свою детскую фотографию: «Когда мне было лет 6, я читала биографию Галины Улановой "История одной девочки" и мечтала стать балериной. Это вообще чудесная книжка, написанная живым, ярким языком, идеальная для маленьких девочек. Потом я начала учиться в школе и заболела историей. Древним Египтом, Средневековьем, Жанной Д’Арк, Троей, Шлиманом. У нас был фантастический учитель Николай Палыч Беларев, папа моей одноклассницы. Он преподавал так, что все хотели стать историками-археологами, а саспенс на уроках был покруче, чем в Game of Thrones. При этом всем я росла в театре Вахтангова, куда мама брала меня и на репетиции, и на спектакли. Я сидела тихонько у пульта помощника режиссера, оглядывала высоченные своды, сияющие разноцветными прожекторами и мечтала о сцене. Эта моя мечта сбылась. Как и многие другие».
Дмитрий Маликов поделился результатом своего творческого порыва: «Декабрь. Пришло (или ударило) в голову».
Игорь Николаева показал фото с коллегами.
Кети Топурия примерила необычное платье: «Декабрь, "обожаю"».
Юлия Высоцкая пожаловалась на здоровье и показала фото без макияжа: «Отыграли два спектакля. Борьба с простудой в разгаре, но наше дело правое и мы победим. Спасибо, за поддержку, добрые слова, полезные советы! Спасибо, за отзывчивость и доброжелательность! Много теплой воды с лимоном, имбирем, медом, отвар шиповника, облепиха с медом, настой корицы, куркумы, бадьяна, гвоздики, можжевельника, черного перца и апельсина, чай с малиной... еще витамин С, цинк, полоскание горла, промывание носа из настоящих таблеток, только перед спектаклем нурофен, чтобы унять раскол в башке. Впереди "Вишневый сад"».
Анна Михалкова тоже пожаловалась на тяжелый день: «Смена Обычной Женщины.... 16 часов 20 минут. Поднимите мне вееееекииии!!»
Фото и видео: instagram
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