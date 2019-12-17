16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Чиповская показала свою детскую фотографию: «Когда мне было лет 6, я читала биографию Галины Улановой "История одной девочки" и мечтала стать балериной. Это вообще чудесная книжка, написанная живым, ярким языком, идеальная для маленьких девочек. Потом я начала учиться в школе и заболела историей. Древним Египтом, Средневековьем, Жанной Д’Арк, Троей, Шлиманом. У нас был фантастический учитель Николай Палыч Беларев, папа моей одноклассницы. Он преподавал так, что все хотели стать историками-археологами, а саспенс на уроках был покруче, чем в Game of Thrones. При этом всем я росла в театре Вахтангова, куда мама брала меня и на репетиции, и на спектакли. Я сидела тихонько у пульта помощника режиссера, оглядывала высоченные своды, сияющие разноцветными прожекторами и мечтала о сцене. Эта моя мечта сбылась. Как и многие другие».

Дмитрий Маликов поделился результатом своего творческого порыва: «Декабрь. Пришло (или ударило) в голову».