16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

До Нового года остались считаные недели, именно поэтому наши звезды уже вовсю решили окунуться в атмосферу праздника и радуют поклонников снимками с наряженными елками. Они не только сами заряжаются верой в чудеса и сказку, но и дарят этот заряд эмоций всем своим подписчикам прямо с экранов смартфонов.

Так, например, модель Оксана Воеводина отправляет лучи праздничного настроения прямо из Лондона, куда она уехала со своим сыном Леоном. Девушка делится восторженными впечатлениями о том, какое удовольствие ей приносит любоваться украшенным в канун Рождества городом.

Намного ближе на карте мира к нам расположен подмосковный дом четы Михайловых. Там супруги вместе со своей дочкой Машей не просто наблюдают за красивыми улицами, но и сами уже наполнили свой дом праздником, украсив его и нарядив елку.

А вот актриса Саша Бортич поделилась со своими подписчиками полезным лайфхаком — она научилась наряжать елку по щелчку пальцев. В прямом смысле этого слова! Получилось, конечно, не с первого раза, зато значительно сэкономило время и нервы, которые могли быть потрачены на распутывание гирлянды