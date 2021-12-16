16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rihanapetra
До Нового года остались считаные недели, именно поэтому наши звезды уже вовсю решили окунуться в атмосферу праздника и радуют поклонников снимками с наряженными елками. Они не только сами заряжаются верой в чудеса и сказку, но и дарят этот заряд эмоций всем своим подписчикам прямо с экранов смартфонов.
Так, например, модель Оксана Воеводина отправляет лучи праздничного настроения прямо из Лондона, куда она уехала со своим сыном Леоном. Девушка делится восторженными впечатлениями о том, какое удовольствие ей приносит любоваться украшенным в канун Рождества городом.
Намного ближе на карте мира к нам расположен подмосковный дом четы Михайловых. Там супруги вместе со своей дочкой Машей не просто наблюдают за красивыми улицами, но и сами уже наполнили свой дом праздником, украсив его и нарядив елку.
А вот актриса Саша Бортич поделилась со своими подписчиками полезным лайфхаком — она научилась наряжать елку по щелчку пальцев. В прямом смысле этого слова! Получилось, конечно, не с первого раза, зато значительно сэкономило время и нервы, которые могли быть потрачены на распутывание гирлянды
Другие звезды, например певица Юля Савичева и актриса Анна Михайловская с сыном Мирославом, предпочитают проводить свое свободное время подальше от дома и от необходимости доставать с антресоли запылившиеся игрушки и выбирают активный отдых. Ко всему прочему исполнительница хита «Привет» еще и честно призналась в своем посте, что так и не притронулась к украшению своего дома.
Для Андрея Малахова предпраздничный ажиотаж превратился в ностальгию — он вспомнил новогоднюю елку в своем детском саду и даже поделился одним из кадров.
Детство проснулось и во всем семействе Тодоренко-Топаловых. Влад и Регина наравне со своим сыном Мишей уже украсили всю квартиру, надели праздничные пижамы и принялись дурачиться на камеру. Ведь канун Нового год — лучшее время, для того чтобы вновь почувствовать себя детьми.
У Ларисы Гузеевой Новый год уже, правда, на съемках, в которых она участвует вместе с Дмитрием Нагиевым. Артистка не рассказала, что именно они готовят для телезрителей, но наверняка что-то наполненное атмосферой чуда. Зрители смогут увидеть результат в Новый год, когда он наступит и у всех остальных, а не только у съемочной группы.
Другим рабочим кадрам поделилась Олеся Судзиловская. И да, это вовсе не опечатка, а невероятный образ Царевны Лебеди в одном из сериалов, в котором удалось сняться актрисе. Поклонники не узнали Олесю и даже успели испугаться за ее роскошную шевелюру. Бояться не стоит — это всего лишь грим!
Другие наши знаменитости предпочитают новогодним заботам и работе отдых. Буквально вчера улетевшая в Париж Рудковская уже делится кадрами на фоне роскошного города с чашечкой кофе и круассанами на столе, как настоящая француженка.
Где-то неподалеку позирует объективу фотокамер семейство Джигана и Оксаны Самойловой в полном составе. Особое внимание отведено младшенькому — малышу Давиду. Он идеально вписался в парижские пейзажи и отлично смотрится на фоне Эйфелевой башни с шикарным букетом белых роз.
Отдыхает и экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она отправилась на жаркий курорт, поближе к морю. Фотографию со счастливой улыбкой и прищуренными от солнца глазами она опубликовала специально для своей мамы. «У меня все круто, мамочка!» — обратилась она к родительнице.
Свой Instagram-аккаунт в качестве средства связи использовала и фигуристка Татьяна Тотьмянина. Она обратилась к члену жюри «Ледникового периода» Татьяне Тарасовой. «Мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — написала спортсменка в своем посте. Что сейчас происходит с Тарасовой — неизвестно, но мы поддержим слова ее коллеги и тоже, в свою очередь, пожелаем ей крепкого здоровья.
Фото и видео: Instagram