16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова поделилась с подписчиками живописными фото с прогулки по зимнему Петербургу.
Дочери Олега Газманова Марианне исполнилось 17 лет. Родители трогательно поздравили именинницу. «Сегодня у моего любимого Рыжика день рождения! Будь счастлива, доча моя любимая!», — написал музыкант в социальной сети.
Сын Александра Овечкина Сережа впервые встал на коньки. В блоге Анастасии Овечкиной появилось милое и трогательное видео отца с сыном.
Фигуристка Елена Ильиных отдыхает с любимым мужчиной, танцовщиком Сергеем Полуниным и сыном Миром на Мальдивах. Спортсменка показала нежные фото с малышом. «Красивый бассейн для инста-фотографий превратился в детский с кучей игрушек, надувных мини-бассейнов и т.д. Остается надеяться, что уточки собирают столько же лайков, сколько котики и собачки», — прокомментировала она фотографии.
Владимир Кристовский опубликовал трогательные фото малышки дочери Теи. «Первые туфли», — подписал он снимки.
Егор Кончаловский показал фото подросшего сына Тимура, радующегося зимним забавам.
Таисия Повалий опубликовала фото из своей молодости и собрала сотни комплиментов за красоту.
Юлия Савичева приняла участие в благотворительной акции помощи бездомным животным и опубликовала фото с милой собакой, которой нужна новая семья.
Юлия Барановская заскучала по лету и морю и показала видео из августовского Сочи: «Полетаем? Куда меня только дети ни затащат».
Анна Хилькевич удивила подписчиков необычным «демоническим» образом.
Певица Натали опубликовала фото из Мексики, где снимали ее клип. «Никогда так долго не добиралась на работу — 11 часов в одну сторону», — рассказала она.
Дарья Мороз показала, на что приходится идти актерам во время съемок. Актрису сфотографировали «замороженной» и укутанной в пуховый платок. «Мерзнем, но не отчаиваемся! Хорошего дня! Фотка с давних съемок в Ханты-Мансийске», — написала она на своей странице в Instagram.
Николай Басков показал фото своей милой кошки Шанель. Артист уверен, что милее нее никого нет в целом мире.
Полина Диброва поделилась с подписчиками нежным фото с супругом Дмитрием Дибровым и рассказала, что она очень ждет Новый год. Праздник она уже в 13-й раз будет встречать с супругом.
Фото видео: Instagram Полины Дибровой, Николая Баскова, Дарьи Мороз, певицы Натали, Анны Хилькевич, Юлии Барановской, Юлии Савичевой, Таисии Повалий, Егора Кончаловского, Владимира Кристовского, Елены Ильиных, Анастасии Овечкиной, Марины Газмановой, Ирины Пеговой
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