16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Пегова поделилась с подписчиками живописными фото с прогулки по зимнему Петербургу.

Дочери Олега Газманова Марианне исполнилось 17 лет. Родители трогательно поздравили именинницу. «Сегодня у моего любимого Рыжика день рождения! Будь счастлива, доча моя любимая!», — написал музыкант в социальной сети.

Сын Александра Овечкина Сережа впервые встал на коньки. В блоге Анастасии Овечкиной появилось милое и трогательное видео отца с сыном.