Юлия Высоцкая показала свое детское фото, : о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Жасмин поздравила старшего сына: «Смотрю вдаль в прошлое, перелистываю страницы воспоминаний... Вижу там, мой дорогой сын, твою первую улыбку, первые шаги, твои успехи и огорчения, твой сильный дух и доброе сердце... и не могу выразить словами всю свою любовь, нежность и благодарность, они выше любых слов!!! Ты для меня всегда был есть и будешь самым прекрасным, замечательным, лучшим!!! С днём рождения, родной!!!!». Егор Кончаловский похвастался сделанной 11 лет назад фотографией дочери. А Юлия Высоцкая показала свое детское фото.

Софи Кальчева, тем временем, возвращается с отдыха домой на частном самолете.

Анита Цой попросила подписчиков блога быть добрее: «Друзья! Да угомонитесь же, наконец! После эфира на 1канале "Жары" вы мне уже все кости перемыли: "Жирная! А еще передачу ведет про похудение...", "Цой распустилась!" и пр. Ну сколько уже можно?! Я икаю по ночам. Сама знаю, что поправилась. Что же вы злые-то такие?! Ну прибавила 10 кг и что теперь повеситься? Сама не рада, но стараюсь относиться к этому спокойно. Для особо тактичных объясняю. Чисто женская тема по здоровью. Выравниваю гормоны. Пью гормональные препараты. Как достигну баланса, приведу себя в порядок. Всё? Вопрос исчерпан?»

Юлия Барановская показала сверкающее фото: «Спокойной ночи». А Сергей Шнуров поделился трогательным видео с котиком: «Давно не виделись, братишка. Хлебнул ты горя без меня».