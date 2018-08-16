16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Юдашкина поделилась фотографией с внуком: «Скучаем по папе и маме! Аркадий». Молодая мама Елена Захарова похвасталась фигурой: «Доброе утро! Еще немного лета!!!»
Татьяна Буланова и Юлия Высоцкая поделились архивными фотографиями. «Первая фотосессия.. Чего-то ностальгия накатила...», — написала первая. «Я даже не знаю как обозначить пройденный день... спасибо за каждое доброе слово, сохраню каждое мгновение», — написала вторая.
Саша Project экспериментирует с образом: «Запретов нет))) как вам новый образ?))»
Александр Ревва поздравил маму с 65-летием: «Мамочка!!! Любовь!!! С Днем рождения!!! Твоей энергии хватит запустить несколько атомных электростанций. Ты - Солнце!!! Свети всегда!!! Сияй!!! И СПАСИБО БОГУ за то, что я в ТЕБЯ!!!»
Виктория Бекхэм показала фото своей семьи: «Люблю моих крошек». Рози Хантингтон-Уайтли тоже поделилась нежными фотографиями.
Павел Воля продолжает экспериментировать с селфи: «Мой первый лифтолук стал провалом: дверью зажало Ляйсан, я зачем-то ткнул пальцем в свою худую сисю, поло выглядит мятым, откуда-то появился второй подбородок, а в одном очке очков отразились мои губы так, что кажется, что это мой глаз, и он заплыл, как пельмень, да и выражение морделлы слегка туповатое. Публикую с удовольствием!»
Игорь Николаев поделился трогательным видеороликом:
Фото и видео: instagram