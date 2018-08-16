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16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Павла Воли

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Марина Юдашкина поделилась фотографией с внуком: «Скучаем по папе и маме! Аркадий». Молодая мама Елена Захарова похвасталась фигурой: «Доброе утро! Еще немного лета!!!»

Татьяна Буланова и Юлия Высоцкая поделились архивными фотографиями. «Первая фотосессия.. Чего-то ностальгия накатила...», — написала первая. «Я даже не знаю как обозначить пройденный день... спасибо за каждое доброе слово, сохраню каждое мгновение», — написала вторая.

Саша Project экспериментирует с образом: «Запретов нет))) как вам новый образ?))»

Александр Ревва поздравил маму с 65-летием: «Мамочка!!! Любовь!!! С Днем рождения!!! Твоей энергии хватит запустить несколько атомных электростанций. Ты - Солнце!!! Свети всегда!!! Сияй!!! И СПАСИБО БОГУ за то, что я в ТЕБЯ!!!»

Виктория Бекхэм показала фото своей семьи: «Люблю моих крошек». Рози Хантингтон-Уайтли тоже поделилась нежными фотографиями.

Павел Воля продолжает экспериментировать с селфи: «Мой первый лифтолук стал провалом: дверью зажало Ляйсан, я зачем-то ткнул пальцем в свою худую сисю, поло выглядит мятым, откуда-то появился второй подбородок, а в одном очке очков отразились мои губы так, что кажется, что это мой глаз, и он заплыл, как пельмень, да и выражение морделлы слегка туповатое. Публикую с удовольствием!»

Игорь Николаев поделился трогательным видеороликом:

Фото и видео: instagram

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