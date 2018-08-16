16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Юдашкина поделилась фотографией с внуком: «Скучаем по папе и маме! Аркадий». Молодая мама Елена Захарова похвасталась фигурой: «Доброе утро! Еще немного лета!!!»

Татьяна Буланова и Юлия Высоцкая поделились архивными фотографиями. «Первая фотосессия.. Чего-то ностальгия накатила...», — написала первая. «Я даже не знаю как обозначить пройденный день... спасибо за каждое доброе слово, сохраню каждое мгновение», — написала вторая.

Саша Project экспериментирует с образом: «Запретов нет))) как вам новый образ?))»