16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиана Шульгина продолжает развиваться знакомить поклонников со знаковыми местами Парижа и публикует стильные кадры.

Ирина Пегова опубликовала новые кадры с отдыха – в очень элегантном и женственном платье с цветочным принтом. Инна Маликова поделилась с поклонниками, как начинает рабочую неделю, пока все возвращаются из отпусков.

Дима Билан поделился кадром после съемок, с не до конца смытым макияжем. А вот Елена Захарова, которая проводит время в отпуске, напротив, обходится без косметики – и прекрасно выглядит.

Олеся Судзиловская тоже показала стильный и эффектный образ из отпуска – с ярким платком на голове и в белой рубашке.