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16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Бондарчук отмечает годовщину свадьбы с супругом, Сергеем Харченко. Пара по традиции вдвоем проводит время на пляже.

«Полет нормальный».

Юлия Высоцкая показала архивное детское фото, на котором она – совсем маленькая девочка, и получила множество комплиментов от поклонников.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Захарова

Фото: @lenazaharova57

Алена Шишкова заинтриговала поклонников и опубликовала видео, на котором катается на карусели с неизвестным спутником. Подписчики заподозрили, что у модели новый роман.

Наталья Подольская завершает свой отдых с детьми – и в последний день делится очень ярким и жизнерадостным кадром.

Вера Брежнева делится впечатлениями от концерта пианиста Александра Романовского и публикует снимки – как всегда, певица выглядит очень стильно и элегантно.

Лиана Шульгина продолжает развиваться знакомить поклонников со знаковыми местами Парижа и публикует стильные кадры.

Ирина Пегова опубликовала новые кадры с отдыха – в очень элегантном и женственном платье с цветочным принтом. Инна Маликова поделилась с поклонниками, как начинает рабочую неделю, пока все возвращаются из отпусков.

Дима Билан поделился кадром после съемок, с не до конца смытым макияжем. А вот Елена Захарова, которая проводит время в отпуске, напротив, обходится без косметики – и прекрасно выглядит.

Олеся Судзиловская тоже показала стильный и эффектный образ из отпуска – с ярким платком на голове и в белой рубашке.

Фото: Instagram Алены Шишковой, Светланы Бондарчук, Олеси Судзиловской, Лианы Шульгиной, Ирины Пеговой, Инны Маликовой, Елены Захаровоцй, Димы Билана, Веры Брежневой, Юлии Высоцкой, Натальи Подольской,

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