16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Светлана Бондарчук отмечает годовщину свадьбы с супругом, Сергеем Харченко. Пара по традиции вдвоем проводит время на пляже.
«Полет нормальный».
Юлия Высоцкая показала архивное детское фото, на котором она – совсем маленькая девочка, и получила множество комплиментов от поклонников.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenazaharova57
Алена Шишкова заинтриговала поклонников и опубликовала видео, на котором катается на карусели с неизвестным спутником. Подписчики заподозрили, что у модели новый роман.
Наталья Подольская завершает свой отдых с детьми – и в последний день делится очень ярким и жизнерадостным кадром.
Вера Брежнева делится впечатлениями от концерта пианиста Александра Романовского и публикует снимки – как всегда, певица выглядит очень стильно и элегантно.
Лиана Шульгина продолжает развиваться знакомить поклонников со знаковыми местами Парижа и публикует стильные кадры.
Ирина Пегова опубликовала новые кадры с отдыха – в очень элегантном и женственном платье с цветочным принтом. Инна Маликова поделилась с поклонниками, как начинает рабочую неделю, пока все возвращаются из отпусков.
Дима Билан поделился кадром после съемок, с не до конца смытым макияжем. А вот Елена Захарова, которая проводит время в отпуске, напротив, обходится без косметики – и прекрасно выглядит.
Олеся Судзиловская тоже показала стильный и эффектный образ из отпуска – с ярким платком на голове и в белой рубашке.
Фото: Instagram Алены Шишковой, Светланы Бондарчук, Олеси Судзиловской, Лианы Шульгиной, Ирины Пеговой, Инны Маликовой, Елены Захаровоцй, Димы Билана, Веры Брежневой, Юлии Высоцкой, Натальи Подольской,
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