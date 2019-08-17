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16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Жасмин

Фото: Instagram Жасмин
О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Жасмин поздравила сына с 22-летием: «Смотрю на одно из наших самых недавних фото с сыном - такой высокий, красивый, взрослый, и мне даже не верится, что так быстро пролетело время! Помню тебя совсем крохой, и вот ты уже стал настоящим мужчиной! В этой взрослой жизни желаю тебе прежде всего веры в себя и свои силы! Желаю тебе открытых горизонтов, попутных ветров, приносящих удачу, и компанию верных спутников! Ты уже взрослый и отмечаешь свой день с девушкой и друзьями, но мы очень ждем своей очереди наобнимать тебя в воскресенье 😅😘 Люблю тебя, мой дорогой! С днем рождения!!!».

Сергей Жуков показал, как проводит отпуск с семьей: «Я буду пересматривать это и вспоминать в холодные дождливые Московские вечера...».

Наталья Подольская показала свою большую семью. В блоге Валерии появились также появились семейные кадры.

Андрей Григорьев-Апполонов передал привет подписчикам из жаркой Турции.

Ровно два года назад из жизни ушла Вера Глаголева. В память о ней Александр Овечкин и Анна Нахапетова, старшая дочь актрисы, опубликовали в блогах ее фотографии.

Анна Нетребко, путешествующая с супругом и сыном по Азербайджану, рассказала о национальной кухне: «И отдельный пост на ночь глядя об Азербайджанской кухне! Азербайджанцы едят всегда , везде и много... и конечно очень вкусно! Никаких вегетарианцев и диет😂😂😂 много мяса, много хлеба, овощей и сладостей! Мы катимся шарами оттуда».

Любовь Успенская похвасталась своими кулинарными талантами.

Ксения Алферова удивила подписчиков огромным огурцом.

Марина Юдашкина умилила фолловеров очередными фото внуков.

А как вы провели этот день?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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