16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жасмин поздравила сына с 22-летием: «Смотрю на одно из наших самых недавних фото с сыном - такой высокий, красивый, взрослый, и мне даже не верится, что так быстро пролетело время! Помню тебя совсем крохой, и вот ты уже стал настоящим мужчиной! В этой взрослой жизни желаю тебе прежде всего веры в себя и свои силы! Желаю тебе открытых горизонтов, попутных ветров, приносящих удачу, и компанию верных спутников! Ты уже взрослый и отмечаешь свой день с девушкой и друзьями, но мы очень ждем своей очереди наобнимать тебя в воскресенье 😅😘 Люблю тебя, мой дорогой! С днем рождения!!!».
Сергей Жуков показал, как проводит отпуск с семьей: «Я буду пересматривать это и вспоминать в холодные дождливые Московские вечера...».
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Ровно два года назад из жизни ушла Вера Глаголева. В память о ней Александр Овечкин и Анна Нахапетова, старшая дочь актрисы, опубликовали в блогах ее фотографии.
Анна Нетребко, путешествующая с супругом и сыном по Азербайджану, рассказала о национальной кухне: «И отдельный пост на ночь глядя об Азербайджанской кухне! Азербайджанцы едят всегда , везде и много... и конечно очень вкусно! Никаких вегетарианцев и диет😂😂😂 много мяса, много хлеба, овощей и сладостей! Мы катимся шарами оттуда».
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И отдельный пост на ночь глядя об Азербайджанской кухне! Азербайджанцы едят всегда , везде и много... и конечно очень вкусно! Никаких вегетарианцев и диет😂😂😂 много мяса, много хлеба, овощей и сладостей! Мы катимся шарами оттуда😂😂😂 And before to sleep- about food here!!! Azerbaijani people eating a lot everywhere , all the time! 😂 Forget about vegan crap, about healthy diet😂😂😂 - it’s all about meat, cheese, , bread, sweets! After you finish big lunch - big dinner is already waiting .. and after that tea and sweets 🍉🍓🍎🌽🍑🥟🥘🍖🍗🥩🧀🥯🥐 we all look like balloones 🎈🎈🎈🎈
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Марина Юдашкина умилила фолловеров очередными фото внуков.
А как вы провели этот день?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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