16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жасмин поздравила сына с 22-летием: «Смотрю на одно из наших самых недавних фото с сыном - такой высокий, красивый, взрослый, и мне даже не верится, что так быстро пролетело время! Помню тебя совсем крохой, и вот ты уже стал настоящим мужчиной! В этой взрослой жизни желаю тебе прежде всего веры в себя и свои силы! Желаю тебе открытых горизонтов, попутных ветров, приносящих удачу, и компанию верных спутников! Ты уже взрослый и отмечаешь свой день с девушкой и друзьями, но мы очень ждем своей очереди наобнимать тебя в воскресенье 😅😘 Люблю тебя, мой дорогой! С днем рождения!!!».

Сергей Жуков показал, как проводит отпуск с семьей: «Я буду пересматривать это и вспоминать в холодные дождливые Московские вечера...».