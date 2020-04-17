16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Жанна Эпле помыла окна.
Певица Елка красиво занялась спортом.
Ольга Кабо показала фото с детьми: «Чистый четверг... Мои родные рядом».
Инна Михайлова показала мужа в маске и с яйцом.
Алена Хмельницкая поняла, что «нанесение макияжа уже дается не с такой легкостью» и отправилась красить с близкими пасхальные яйца: «Моя семья))) Мы очень разные и в этом наша сила. Здесь есть даже яйцо рьяного болельщика одной европейской футбольной команды))) Кто догадается какой?)))»
Ингеборга Дапкунайте дала мини-мастеркласс: «Вязание крючком, когда есть что делать и без этого...#stayhome»
Дочь Филиппа Киркорова приняла участия в «подушковом» челлендже.
Андрей Григорьев-Апполонов показал, каким модником был в детстве: «Вкус постоянен».
Аглая Тарасова тоже показала свою архивную фотографию: «Всегда любила животных».
Анастасия Костенко похвасталась детьми от Дмитрия Тарасова: «Куличи еще в печи, а я, снимая одно интересное видео, решила сделать стоп-кадр со своими девочками, пока все смотрят в камеру одновременно».
Светлане Зейналовой пришлось сделать дочери незапланированную стрижку: «И кто что делал в такой ситуации? Я тупо отрезала клок волос под громкие рыдания "юного скульптора", который залепил себе голову пластилином. Расплата приходит за все. А какие варианты?»
Анна Нетребко поймала сына на шалости:
Певица Жасмин старается соблюдать личную безопасность в компании своих детей: «Мирон на карантине тестирует на брате новый тип массажа, пока все живы, но я на всякий случай стараюсь не принимать при маленьком терминаторе лежачее положение».
Анастасия Волочкова продемонстрировала изуродованные балетом ноги.
«Несмотря на то, что пуанты-это моя самая любимая и драгоценная обувь, освободить от них ножки после 2,5 часов занятий и репетиции, это так приятно. Суставы на моих стопах за десятилетия труда, конечно, деформированы. И следы от ленточек на щиколотках остаются еще в течение пару часов. Так здорово, что у меня есть свой балетный зал, где всегда в уединении я могу поддерживать форму. Это место моей медитации и творчества. Вобщем-то, с этим карантином в моем графике почти ничего не изменилось. За исключением возможности выхода на сцену к зрителям. Но скоро все наладится и мы снова будем вместе», — поделилась она.
Фото и видео: Instagram
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