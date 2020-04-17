16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жанна Эпле помыла окна.

Певица Елка красиво занялась спортом.

Ольга Кабо показала фото с детьми: «Чистый четверг... Мои родные рядом».

Инна Михайлова показала мужа в маске и с яйцом.

Алена Хмельницкая поняла, что «нанесение макияжа уже дается не с такой легкостью» и отправилась красить с близкими пасхальные яйца: «Моя семья))) Мы очень разные и в этом наша сила. Здесь есть даже яйцо рьяного болельщика одной европейской футбольной команды))) Кто догадается какой?)))»

Ингеборга Дапкунайте дала мини-мастеркласс: «Вязание крючком, когда есть что делать и без этого...#stayhome»