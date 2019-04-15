16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова поделилась позитивом: «Самая большая сила заключается в доброте и нежности нашего сердца. Не скупитесь на приятные слова, на слова поддержки, иногда ничего больше и не надо... А сделав даже маленькое доброе дело, так становится хорошо на душе, такое настроение хорошее. Откройте свое сердце! Наполните его добром и любовью! Ведь миром правит любовь».

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Хайди Клум готовится к пасхе: