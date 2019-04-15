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16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Валерии

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Милана Тюльпанова начала день с трогательного видео: «Лучшие сторис попадают в ленту, такая у них судьба. "Привет" и удачного всем дня».

Кристина Орбакайте поздравила папу: «С Днем Рождения, мой дорогой, любимый, добрый папуля! Здоровья тебе».

Гарик Мартиросян показал «толстого» Ивана Урганта: «С днем рождения, дорогой Ваня Ургант! Годы идут, а ты не меняешься! Оставайся всегда таким — позитивным, интеллигентным и обаятельным! Здоровья тебе и счастья! Я ТЯ ЛЮ!»

Алла Довлатова показала фото с дня рождения дочки.

Татьяна Навка тоже опубликовала милое видео: «Традиционное и самое дорогое поздравление от Надюши».

Вера Брежнева необычным способом анонсировала новый клип:

Ольга Бузова поделилась позитивом: «Самая большая сила заключается в доброте и нежности нашего сердца. Не скупитесь на приятные слова, на слова поддержки, иногда ничего больше и не надо... А сделав даже маленькое доброе дело, так становится хорошо на душе, такое настроение хорошее. Откройте свое сердце! Наполните его добром и любовью! Ведь миром правит любовь».

Валерия продемонстрировала весенний лук: «Приехали в Останкино на съемку». Виктория Дайнеко и Анита Цой оделись в почти одинаковые толстовки.

Младшая дочь Екатерины Стриженовой подстриглась: «Short hair, don’t care».

Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов показал милое селфи с сыном: «Самый лучший доктор на свете, уже скучаю».

Хайди Клум готовится к пасхе:

Лиза Пескова поделилась совместной с братом фотографией. Стас Костюшкин посвяил жене нежный пост:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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