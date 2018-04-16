16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова поделилась утренним «позитивом»: «Вот с таким "солнечным" и "светлым" лицом я бегу обычно к семи утра на работу )))».

Друзья и коллеги поздравили Ивана Урганта с юбилеем. «С Днем Рождения, любимый шеф Иван Андреевич! Вам сегодня 40! Просто напомнила», — написала Алла Михеева.

Милла Йовович прекрасно выглядит без косметики, а Потап экспериментирует со стилем.

Алексей Ягудин показал очень милое видео с дочерью: «Красивая))) молодая))))) и уже всякие дяди и папарацци надоедают #дети #семья #папарацци #любовь».