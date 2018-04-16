Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

1 / 10
Фото из Instagram Анны Михалковой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Михалкова поделилась утренним «позитивом»: «Вот с таким "солнечным" и "светлым" лицом я бегу обычно к семи утра на работу )))».

Друзья и коллеги поздравили Ивана Урганта с юбилеем. «С Днем Рождения, любимый шеф Иван Андреевич! Вам сегодня 40! Просто напомнила», — написала Алла Михеева.

Милла Йовович прекрасно выглядит без косметики, а Потап экспериментирует со стилем.

Алексей Ягудин показал очень милое видео с дочерью: «Красивая))) молодая))))) и уже всякие дяди и папарацци надоедают #дети #семья #папарацци #любовь».

Сын Ксении Собчак определился с профессией: мальчик играет в самолетики. Виктория Боня опубликовала фото подросшей дочери.

Шэрон Стоун поделилась фотографией очаровательного питомца.

Юлия Барановская прокомментировала слухи о беременности: «Всем привет. После одного обзора моего выхода в свет, поползли слухи о моей беременности. Сразу оговорюсь, ПОКА нет».

Екатерина Андреева выступила с Стасом Михайловым:

Анна Седокова показала, как нужно играть в бильярд:

Игорю Николаеву не спится ночами: «Три ночных покупателя в Азбуке вкуса на Новой Риге. Кому не спится в ночь глухую?...»

Виктория Бекхэм поделилась семейной фотографией. Хлои Кардашьян рассказала, как назвала дочь: «Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, украла наши сердца, мы переполнены любовью».

Фото: instagram

Гороскоп