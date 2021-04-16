16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ратмиру, сыну Тимати и Анастасии Решетовой, — полтора года. Мама поздравляет малыша и делится селфи из лифта — такие фото с родителями у Ратмира уже стали традицией.

Кристина Орбакайте поделилась редким семейным фото, на котором собрались все дети после дня рождения Аллы Пугачевой.

Александра Флоринская отдыхает на Мальдивах и выступает против загара — ждать подрумяненных фото от нее не стоит.

Алена Шишкова заболела и поделилась фотографией с температурой. Поклонники неожиданно заявили, что в таком виде Алена выглядит настоящей.

Анна Хилькевич шутит — у нее карма на лысых парней — и публикует забавное фото со Шреком.

Ольга Бузова вернулась в свой родной город, Петербург, — и успела поделиться фото на фоне Исаакиевского собора.

Саша Савельева поделилась настоящим закулисьем и опубликовала видео распевки прямо из студии.