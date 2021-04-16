16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @dmitriy_malikov
Ратмиру, сыну Тимати и Анастасии Решетовой, — полтора года. Мама поздравляет малыша и делится селфи из лифта — такие фото с родителями у Ратмира уже стали традицией.
Кристина Орбакайте поделилась редким семейным фото, на котором собрались все дети после дня рождения Аллы Пугачевой.
Александра Флоринская отдыхает на Мальдивах и выступает против загара — ждать подрумяненных фото от нее не стоит.
Алена Шишкова заболела и поделилась фотографией с температурой. Поклонники неожиданно заявили, что в таком виде Алена выглядит настоящей.
Анна Хилькевич шутит — у нее карма на лысых парней — и публикует забавное фото со Шреком.
Ольга Бузова вернулась в свой родной город, Петербург, — и успела поделиться фото на фоне Исаакиевского собора.
Саша Савельева поделилась настоящим закулисьем и опубликовала видео распевки прямо из студии.
Дмитрий Маликов вовсю празднует весну — и публикует фото с весенней прогулки на радость поклонникам.
Ксения Бородина поделилась фото своих дочек перед сном и рассказала, как они отговариваются, чтобы не ложиться спать. Самой любимой отговоркой оказалось — «Хочу хлебушка».
Ксения Алферова похвасталась стройными ногами и прекрасным видом на море — актриса наслаждается отпуском.
Катя Варнава жалуется на теплую московскую весну — с утра звезда надела пальто.
Регина Тодоренко поделилась теплыми фото, как ее муж Влад Топалов встречает ее на вокзале вопреки всем слухам о проблемах в их отношениях.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой, Кристиины Орбакайте, Александры Флоринской, Екатерины Варнавы, Ксении Алферовой, Ксении Бородиной, Дмитрия Маликова, Анны Хилькевич, Регины Тодоренко
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