16-17 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова побывали на концерте Алексея Чумакова: «Всегда в хорошей компании».
Мария Погребняк появилась на футбольном поле в вечернем образе: в этот день она праздновала день рождения.
Филипп Киркоров показал модный лук, который назвал «гастрольным».
Надежда Бабкина примерила оригинальную шапочку:
Дарья Мороз с дочкой примерили зимние «луки».
Дима Билан и Александр Ревва оделись почти одинаково в путешествии: «Ну как бэ Мощное начало дня в Нью-Йорке».
Ники Хилтон поздравила с беременностью жену брата, Тессу Хилтон.
Сергей Жуков сходил на рыбалку в Сургуте: «Все спрашивают, а где щука? По вашим пожеланиям — выкладываю».
«Наконец-то я нашла ответ — куда исчезают яблоки из моей корзины! Застала на месте....но мне и в голову не могло придти ,что овчарка любит фрукты», — поделилась забавным видео Екатерина Стриженова.
Яна Рудковская показала, как позирует фотографу ее сын: «Какая теплая и красивая осень в Москве и мы собрали финальный урожай наших яблок».
Жена Олега Газманова гордится членом семьи: «Родька Олегович Газманов, я вернулась , а ты тут такое натворил! Так чувственно, так нежно, глубоко ты завернул в страдания поэзию и музыку свою».
Дочь Кристины Орбакайте приготовила оригинальное утреннее блюдо: «Воскресный завтрак) Всем приятного аппетита».
Наталья Водянова показала фото из дома.
Елена Летучая рассказала об очередном эксперименте над фигурой: «Питание (индивидуально подобранная диета), термальная терапия, техники для снятия стресса и релаксации, физические нагрузки».
Фото и видео: instagram
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