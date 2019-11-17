16-17 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Мороз с дочкой примерили зимние «луки».

Дима Билан и Александр Ревва оделись почти одинаково в путешествии: «Ну как бэ Мощное начало дня в Нью-Йорке».

Ники Хилтон поздравила с беременностью жену брата, Тессу Хилтон.

Сергей Жуков сходил на рыбалку в Сургуте: «Все спрашивают, а где щука? По вашим пожеланиям — выкладываю».

«Наконец-то я нашла ответ — куда исчезают яблоки из моей корзины! Застала на месте....но мне и в голову не могло придти ,что овчарка любит фрукты», — поделилась забавным видео Екатерина Стриженова.