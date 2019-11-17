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16-17 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Водяновой

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова побывали на концерте Алексея Чумакова: «Всегда в хорошей компании».

Мария Погребняк появилась на футбольном поле в вечернем образе: в этот день она праздновала день рождения.

Филипп Киркоров показал модный лук, который назвал «гастрольным».

Надежда Бабкина примерила оригинальную шапочку:

Дарья Мороз с дочкой примерили зимние «луки».

Дима Билан и Александр Ревва оделись почти одинаково в путешествии: «Ну как бэ Мощное начало дня в Нью-Йорке».

Ники Хилтон поздравила с беременностью жену брата, Тессу Хилтон.

Сергей Жуков сходил на рыбалку в Сургуте: «Все спрашивают, а где щука? По вашим пожеланиям — выкладываю».

«Наконец-то я нашла ответ — куда исчезают яблоки из моей корзины! Застала на месте....но мне и в голову не могло придти ,что овчарка любит фрукты», — поделилась забавным видео Екатерина Стриженова.

Яна Рудковская показала, как позирует фотографу ее сын: «Какая теплая и красивая осень в Москве и мы собрали финальный урожай наших яблок».

Жена Олега Газманова гордится членом семьи: «Родька Олегович Газманов, я вернулась , а ты тут такое натворил! Так чувственно, так нежно, глубоко ты завернул в страдания поэзию и музыку свою».

Дочь Кристины Орбакайте приготовила оригинальное утреннее блюдо: «Воскресный завтрак) Всем приятного аппетита».

Наталья Водянова показала фото из дома.

Елена Летучая рассказала об очередном эксперименте над фигурой: «Питание (индивидуально подобранная диета), термальная терапия, техники для снятия стресса и релаксации, физические нагрузки».

Фото и видео: instagram

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