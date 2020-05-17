16-17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нино Нинидзе устала от самоизоляции: «ну... всё... я уже потерялась в пространстве и времени🌜🌛 •режим и занятия спортом потерпели поражение.

•все волнующие вопросы куда-то испарились.

•ожиданий нет!

что это? и надолго?» .