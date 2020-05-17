16-17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram Анны Михалковой
Алексей Ягудин показал, как выглядят его 100 кг счастья: «1️⃣0️⃣0️⃣ KG счастья 😂 @tatianatotmyanina говорит: семья-это тяжелый труд! Полностью согласен☝️».
Анна Михалкова отпраздновала день рождения: «Ещё никогда у меня не было такого дня рождения. Дело даже не в том, что мне его пришлось справлять в кругу тех нескольких лиц, на которые я смотрю 24/7 в течении двух месяцев)) такого количества тёплых слов в свой адрес я не слышала за всю свою жизнь. Такого количества цветов, сюрпризов, съедобных подарков (меня хорошо знают)) я не получала никогда! Я постаралась ответить всем, я постараюсь хоть немного соответствовать тому образу, который у вас ошибочно сложился обо мне! Знаю точно одно - я вас всех очень люблю!! Спасибо огромное! Наверное, я не зря живу))».
Анна Бузова порадовала подписчиков забавным «крутящимся» видео.
Анна Нетребко продолжает декорировать свою террасу.
Сергей Безруков поделился нежным фото супруги с детьми.
Алиса Юнусова передала видеопривет другу Денису: «Я приду и защекочу тебя».
Иосиф Пригожин похвастался растяжкой своей супруги Валерии.
Екатерина Стриженова добавила в ленту ярких красок и поделилась мыслями вслух: «Никогда! Никогда я ещё не жила такой безрежимной жизнью! Можно спать сколько влезет, смотреть сериалы, читать книги , сажать цветы и никуда не надо спешить..... Организм в шоке! Я всегда была в движении, работала с 14 лет и никогда не переживала «простоев» - бог миловал, и если заканчивалось кино, то оставалось телевидение и театр! Я знала своё расписание на год вперёд…. А сейчас как будто кто-то нажал на стоп-кран и поезд остановился! Все сидят в вагонах и ждут, когда он тронется, но к месту прибытия уже точно все опоздали....».
Ксения Собчак призналась в любви супругу, режиссеру Константину Богомолову.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают веселить подписчиков видеороликами. Супруги показали свою версию «Винни-Пуха»...
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Дождались ?) В наше время лучше не чихать , а то можно остаться бездомной ))) 💣 🤧 🦉@plushenkoofficial кстати тоже завёл себе страницу в @tiktok_russia , и его первое же видео попало в тренды и уже рвёт просторы @tiktok ))) 🔥🔥🔥 ps Ну что , будем разыгрывать сегодня супер -приз или на завтра перенесём ?)
... И встали на весы.
Любовь Толкалина поделилась печальной новостью.
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Вчера поздно вечером от нас ушла наша кошка. Моя боевая подруга. Наш сфинкс Сатиша. Названная в честь богини мудрости и искусств индийского пантеона Сарасвати, потому что родилась с ней в один день. Карантин решил вернуть меня в детство по- взрослому... и я реву, как в детстве...Все, кто привязан к домашним питомцам меня поймут. Здесь в деревне к смерти относятся просто - Бог дал, Бог взял. Она была - человек. Сестра. Она была кошачья богиня. Сама Красота Изящество и Мудрость.....так получилось, что все картинки с ней у меня улыбасные... Она ушла в свет🙏вот такие новости
Нино Нинидзе устала от самоизоляции: «ну... всё... я уже потерялась в пространстве и времени🌜🌛 •режим и занятия спортом потерпели поражение.
•все волнующие вопросы куда-то испарились.
•ожиданий нет!
что это? и надолго?» .
Юлия Барановская рассказала, что старший сын уже выше нее: «Когда твой сын покупает костюм во взрослом отделе и ростовка уже больше, чем у тебя, невольно задаешь себе вопрос - когда дети успели так вырасти, мне-то все еще 18». Кроме того, телеведущая показала забавный ролик с дочкой.
А как провели выходные вы?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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