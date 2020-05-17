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16-17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Михалковой

Фото: Instagram Анны Михалковой

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Алексей Ягудин показал, как выглядят его 100 кг счастья: «1️⃣0️⃣0️⃣ KG счастья 😂 @tatianatotmyanina говорит: семья-это тяжелый труд! Полностью согласен☝️».

Анна Михалкова отпраздновала день рождения: «Ещё никогда у меня не было такого дня рождения. Дело даже не в том, что мне его пришлось справлять в кругу тех нескольких лиц, на которые я смотрю 24/7 в течении двух месяцев)) такого количества тёплых слов в свой адрес я не слышала за всю свою жизнь. Такого количества цветов, сюрпризов, съедобных подарков (меня хорошо знают)) я не получала никогда! Я постаралась ответить всем, я постараюсь хоть немного соответствовать тому образу, который у вас ошибочно сложился обо мне! Знаю точно одно - я вас всех очень люблю!! Спасибо огромное! Наверное, я не зря живу))».

Анна Бузова порадовала подписчиков забавным «крутящимся» видео.

Анна Нетребко продолжает декорировать свою террасу.

Сергей Безруков поделился нежным фото супруги с детьми.

Алиса Юнусова передала видеопривет другу Денису: «Я приду и защекочу тебя».

Иосиф Пригожин похвастался растяжкой своей супруги Валерии.

Екатерина Стриженова добавила в ленту ярких красок и поделилась мыслями вслух: «Никогда! Никогда я ещё не жила такой безрежимной жизнью! Можно спать сколько влезет, смотреть сериалы, читать книги , сажать цветы и никуда не надо спешить..... Организм в шоке! Я всегда была в движении, работала с 14 лет и никогда не переживала «простоев» - бог миловал, и если заканчивалось кино, то оставалось телевидение и театр! Я знала своё расписание на год вперёд…. А сейчас как будто кто-то нажал на стоп-кран и поезд остановился! Все сидят в вагонах и ждут, когда он тронется, но к месту прибытия уже точно все опоздали....».

Ксения Собчак призналась в любви супругу, режиссеру Константину Богомолову.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают веселить подписчиков видеороликами. Супруги показали свою версию «Винни-Пуха»...

... И встали на весы.

Любовь Толкалина поделилась печальной новостью.

Нино Нинидзе устала от самоизоляции: «ну... всё... я уже потерялась в пространстве и времени🌜🌛 •режим и занятия спортом потерпели поражение.

•все волнующие вопросы куда-то испарились.

•ожиданий нет!

что это? и надолго?» .

Юлия Барановская рассказала, что старший сын уже выше нее: «Когда твой сын покупает костюм во взрослом отделе и ростовка уже больше, чем у тебя, невольно задаешь себе вопрос - когда дети успели так вырасти, мне-то все еще 18». Кроме того, телеведущая показала забавный ролик с дочкой.

А как провели выходные вы?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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