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16-17 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Никита Пресняков

Фото: Instagram Никиты Преснякова
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Как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Никита Пресняков посетил сноубордический фестиваль в Сочи: «Посетили с Аленкой Бугель-Вугель фестиваль в Сочи! Не ожидал, что так круто будет!!! Успел хоть денек в этом сезоне катнуть... перелом вроде как сросся (за год пора бы уже), но теперь нельзя давать такие нагрузки^ как в паркуре и скейтбординге, учитывая мое пристрастие к экстремальным видам спорта, сноубординг остался единственным спортом, где я не получаю сильную нагрузку на ногу, конечно^ если только не вхожу в раж и не начинаю прыгать с трамплинов 😂🤘🏻». Яна Рудковская и Гном Гномыч познакомились со скатами.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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