16-17 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Никита Пресняков посетил сноубордический фестиваль в Сочи: «Посетили с Аленкой Бугель-Вугель фестиваль в Сочи! Не ожидал, что так круто будет!!! Успел хоть денек в этом сезоне катнуть... перелом вроде как сросся (за год пора бы уже), но теперь нельзя давать такие нагрузки^ как в паркуре и скейтбординге, учитывая мое пристрастие к экстремальным видам спорта, сноубординг остался единственным спортом, где я не получаю сильную нагрузку на ногу, конечно^ если только не вхожу в раж и не начинаю прыгать с трамплинов 😂🤘🏻». Яна Рудковская и Гном Гномыч познакомились со скатами.