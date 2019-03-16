16-17 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Никита Пресняков посетил сноубордический фестиваль в Сочи: «Посетили с Аленкой Бугель-Вугель фестиваль в Сочи! Не ожидал, что так круто будет!!! Успел хоть денек в этом сезоне катнуть... перелом вроде как сросся (за год пора бы уже), но теперь нельзя давать такие нагрузки^ как в паркуре и скейтбординге, учитывая мое пристрастие к экстремальным видам спорта, сноубординг остался единственным спортом, где я не получаю сильную нагрузку на ногу, конечно^ если только не вхожу в раж и не начинаю прыгать с трамплинов 😂🤘🏻». Яна Рудковская и Гном Гномыч познакомились со скатами.
Валерия, Филипп Киркоров и другие звезды поддержали флешмоб #мывсеразные, инициированный Эвелиной Бледанс. «Солнечный» Влад Ситдиков опубликовал видео в поддержку этого флешмоба, снятое актерами театра на Малой Бронной.
Екатерина Волкова поздравила дочь с восьмилетием: «Наше солнышко, наша батарейка, наша жизнь. С днём рождения!!! Мое маленькое чудо, ты растёшь так быстро! Хочется нажать на кнопку и всё остановить! Остановить твой возраст, чтоб ты была такая, 8-летняя - уже самостоятельная, со своим мнением и сложившимся характером, но при этом ещё ребёнком, открывающим мир. Главное, будь здорова, а мы с папой, бабушками и дедушкой сделаем всё, чтоб ты была счастливая, целеустремленная, добрая, внимательная, заботливая. А ты просто живи и наслаждайся каждым днём!!! Люблю тебя, моя Гусёна».
Лиза Арзамасова отметила 24-й день рождения. Дарья Повереннова показала, как сейчас выглядит Петр Красилов. Анна Нетребко с сыном поделилась видео, сделанными за кулисами Ковент-Гардена, где выступал ее супруг Юсиф Эйвазов.
Старшая дочь Ксении Бородиной завоевала первое место на гимнастическом турнире, а Микелла Абрамова показала, как пела в пять лет.
Алексей Ягудин с дочками побывал в «Москвариуме», а Алексей Чадов с сыном посетили цирк на Цветном бульваре.
Мои красавицы провели сегодня потрясающий день в «Москвариуме» на ВДНХ. Побывали на открытии фестиваля «Союзмультфильм», он будет идти до 24 марта. Любимые с детства герои, мультики, атмосфера праздника. Посмотрели на выставке эскизы к мультфильму «Ну, погоди», он, кстати в этом году отмечает 50-летний юбилей. Сфотографировались с Зайцем и Волком. Попали на научно-развлекательное шоу «Кругосветное путешествие» с участием косаток, дельфинов, морских львов и моржей. Посетили основную экспозицию Аквариума, где живут более 12 000 морских обитателей, а также интерактивную выставку «Челюсти». #москвариум #аквариум #союзмультфильм #кругосветноепутешествие #косатки
Юлия Ковальчук показала забавное фото с полуторагодовалой дочкой, Энрике Иглесиас — танцы своего маленького сына, а дочь Дакоты научилась прыгать на батуте.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram