16-17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Во многих странах в третье воскресенье июня отмечается День отца. Сегодня отечественные звезды также поздравили в Instagram своих пап. «На фото моих самых важных в жизни мужчины) два папы🧔🏻👨🏻Один мой папа- тот самый супергерой моего детства, глядя на которого я знала, какой должен быть мужчина. А второй папа-( не мой, правда)) он супергерой для моей доченьки😝и конечно же, для меня💓🔥 давайте выпьем сегодня чашечку чая с тортиком (с вкусненьким, сладеньким🤤 по мне как бэ видно, что я без тортика никуда🤦🏼‍♀️😂) за всех пап👨🏻👨🏼👨🏽👨🏿 таких умных, сильных, смелых, справедливых и нежно любящих своих детей❤️😌», — написала Анна Хилькевич. «То, что требует дочка - должно быть исполнено!!! И точка!!! С Днём Отца!!!» — поделился фото с дочерью Александр Ревва. Наталья Водянова показала видео с Антуаном Арно: «Мой дорогой Антуан, мой любимый, мой терпеливый и искромётный, с днём Отца, с днём Папы тебя!».